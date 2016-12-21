Розыгрыш-4

Три дня до Нового года и у вас еще ТРИ попытки выиграть фирменный календарь от сайта. Спешите! Вспоминайте блогерские тусовки или рискуйте, предполагайте, какой вариант ответа может быть верным) Именно сегодня такой вопрос, на который могут ответить все пользователи.

Все фотографии, которые использовались при создании календаря, смотрите здесь.

Напоминаю, ТАКИЕ календари есть только у нас, вы не сможете их нигде купить, или посмотреть. Они достанутся победителям. Каждый будний день вплоть до 30 декабря с нас – вопрос, с вас - ответ. Победители, их каждый день ДВОЕ, получат календари.

отгадайте название фильма

Подсказка: «…там главная героиня не могла определиться, с кем ей спать, с трупиком или волком»

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.

Внимание! Один календарь в одни руки!

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)