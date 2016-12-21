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Розыгрыш-4

Розыгрыш-4

Три дня до Нового года и у вас еще ТРИ попытки выиграть фирменный календарь от сайта. Спешите! Вспоминайте блогерские тусовки или рискуйте, предполагайте, какой вариант ответа может быть верным) Именно сегодня такой вопрос, на который могут ответить все пользователи.

 

Все фотографии, которые использовались при создании календаря, смотрите здесь.

 

Напоминаю, ТАКИЕ календари есть только у нас, вы не сможете их нигде купить, или посмотреть. Они достанутся победителям. Каждый будний день вплоть до 30 декабря с нас – вопрос, с вас - ответ. Победители, их каждый день ДВОЕ, получат календари.

 

отгадайте название фильма

Подсказка: «…там главная героиня не могла определиться, с кем ей спать, с трупиком или волком»

 

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.

 

Внимание! Один календарь в одни руки!

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)

 

 

сегодня, в 10:53 +4
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:19
Вот это вопрос!!!

Меня малость заклинило
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+6
Натали)))
Написано сегодня, в 12:25
Василиса_Я ^.^, это же твой перл
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:27
Натали))), разве?
Я не помню!
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+5
Натали)))
Написано сегодня, в 12:30
Василиса_Я ^.^, становись в угол
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+4
Еще 4 комментария
Александра К.
Написано сегодня, в 11:25
Легкий вопрос
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:34
Тьфу
блин
дошло!
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+4
Игорь Иванов
Написано сегодня, в 12:09
Легкотня
Надеюсь это тот фильм
Ответить
+5
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:58
Игорь Иванов, выбери нас с бро,ну или хоть меня
Птичка - повелитель генератора и раздатчик календаря
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+5
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 12:56
Во,блииииин....
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:56
Не могла определиться и в результате обоих попробовала
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+4
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 13:12
BenZziНовая_радуга, женская любопытная натура
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+4
Valoptor
Написано сегодня, в 14:07
Нимфоманка.
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+1
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 14:41
Valoptor, не было там такого
или я невнимательно смотрела?
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0
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Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
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