блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы АСТВ
Итоги фотоконкурса «Дива корпоратива»

Итоги фотоконкурса «Дива корпоратива»

Коллектив "Русского Радио-Сахалин благодарит участников за активность и готовность к творческому эксперименту, за находчивость и чувство юмора, которое они проявили в фотоконкурсе «Дива корпоратива»!

Победителями голосования стали следующие участницы:

наибольшее количество голосов набрала фотография "С новым 2017 годом!!! Ура!!!", пользователя Яночка0890

 

на втором месте фото "Атаманша хороша!!!И компании Душа!!!" пользователя  olgaromanova

 

третья победительница с фотографией "В общем решила тоже поучаствовать))" ignition

 

Поздравляем победительниц и благодарим всех за участие в фотоконкурсе!!!

Победительницы получают подарки от партнера фотоконкурса - сертификаты от магазина модной женской одежды:

1 место – сертификат на 5 000 руб
2 место – сертификат на 3 000 руб.  

3 место – сертификат на  1 000 руб

Как забрать приз, узнавайте по телефону: 49-16-36.

сегодня, в 13:03 +7
Еще в этом блоге
Итоги игры "Горный воздух"
Итоги фотоконкурса «Новогоднее чудо»
Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
Фотоконкурс «Новогоднее чудо». Голосуем!
Комментарии
Марийка
Написано сегодня, в 13:12
Ура!!! Мне нравятся все дивы!
Ответить
+7
ИринаХ
Написано сегодня, в 13:22
Молодцы девчонки!!!! Мои поздравления!!!
Ответить
+4
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 13:25
Систа, поздравляю!
Ответить
+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:50
Все хороши. Теперь ясны кое какие моменты. Ну, не будем омрачать праздник
Ответить
+6
max7676
Написано сегодня, в 13:52
Достойные фотографии , всех с победой !
Ответить
+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:12
Присоединяюсь к поздравлениям...

Поздравляю победителей!!!


Рада за ignition!!!
Решение "В общем решила тоже поучаствовать))" прошло с результатом...
Ответить
+3
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 14:18
Спасибо большое! Хочу свой сертификат подарить нашей любимой Вике Сенивой
Ответить
+14
max7676
Написано сегодня, в 14:32
Ответить
+5
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 15:58
ignition, поздравляю!
Ты лучшая!
Ответить
+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:22
ignition, от всей души поздравляю! И аплодирую твоему решению!
Ответить
+4
Еще 2 комментария
lvista
Написано сегодня, в 15:15
Всех поздравляю! ignition , тебя особенно
Ответить
+4
max7676
Написано сегодня, в 15:36
Ответить
+5
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 15:38
Из всех поздравляю только инопланетянку ignition ,с заслуженной победой. И за достойный поступок. Ты просто прелесть. А я как всегда обзываюсь.
Ответить
+6
Online
Алёна Online
Написано сегодня, в 16:49
Поздравляю победительниц!!!

Фотография первого места сразу как-то глаз привлекла)
Ответить
+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 16:51
Ура!!!
ignition!!!
Рад, очень рад!
Ответить
+4
Online
karsa Online
Написано сегодня, в 16:52
Поздравляю победительниц от души! Я бы нашей Леночке отдала первое место, она шикарна!:) Леночка, поздравляю от всего сердца и одобряю твое решение!
А атаманша мне тоже очень понравилась, яркая женщина! С победой!
Ответить
+6
max7676
Написано сегодня, в 16:53
Ответить
+3
Скурихин Александр
Написано сегодня, в 17:10
Красавицы!!!
Ответить
+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:12
Мда...
Первая фотка ни о чём!
Атаманша суперская!
Ответить
+3
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 17:12
Поздравляю победителей
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Итоги игры "Горный воздух"
Итоги игры "Горный воздух"
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru