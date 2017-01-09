Итоги фотоконкурса «Дива корпоратива»
Коллектив "Русского Радио-Сахалин благодарит участников за активность и готовность к творческому эксперименту, за находчивость и чувство юмора, которое они проявили в фотоконкурсе «Дива корпоратива»!
Победителями голосования стали следующие участницы:
наибольшее количество голосов набрала фотография "С новым 2017 годом!!! Ура!!!", пользователя Яночка0890
на втором месте фото "Атаманша хороша!!!И компании Душа!!!" пользователя olgaromanova
третья победительница с фотографией "В общем решила тоже поучаствовать))" ignition
Поздравляем победительниц и благодарим всех за участие в фотоконкурсе!!!
Победительницы получают подарки от партнера фотоконкурса - сертификаты от магазина модной женской одежды:
1 место – сертификат на 5 000 руб.
2 место – сертификат на 3 000 руб.
3 место – сертификат на 1 000 руб.
Как забрать приз, узнавайте по телефону: 49-16-36.
Поздравляю победителей!!!
Рада за ignition!!!
Решение "В общем решила тоже поучаствовать))" прошло с результатом...
Фотография первого места сразу как-то глаз привлекла)
ignition!!!
Рад, очень рад!
Первая фотка ни о чём!
Атаманша суперская!