Итоги фотоконкурса «Дива корпоратива»

Коллектив "Русского Радио-Сахалин благодарит участников за активность и готовность к творческому эксперименту, за находчивость и чувство юмора, которое они проявили в фотоконкурсе «Дива корпоратива»!

Победителями голосования стали следующие участницы:

наибольшее количество голосов набрала фотография "С новым 2017 годом!!! Ура!!!", пользователя Яночка0890

на втором месте фото "Атаманша хороша!!!И компании Душа!!!" пользователя olgaromanova

третья победительница с фотографией "В общем решила тоже поучаствовать))" ignition

Поздравляем победительниц и благодарим всех за участие в фотоконкурсе!!!

Победительницы получают подарки от партнера фотоконкурса - сертификаты от магазина модной женской одежды:

1 место – сертификат на 5 000 руб.

2 место – сертификат на 3 000 руб.

3 место – сертификат на 1 000 руб.

Как забрать приз, узнавайте по телефону: 49-16-36.