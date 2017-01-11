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Розыгрыш билетов на концерт камерного ансамбля «Дивертисмент»!

Розыгрыш билетов на концерт камерного ансамбля «Дивертисмент»!

Что-то давно мы не соприкасались с прекрасным. Если вы любите классические произведения, популярную и легкую эстрадную музыку - этот розыгрыш специально для вас! Билеты предоставлены Сахалинской филармонией.

Разыгрывается пригласительный билет на ДВА лица, на концерт камерного ансамбля «Дивертисменты» под названием «Спасибо, музыка!».

Еще ОДИН билет разыграем завтра, поэтому спешите, давайте правильный ответ на вопрос. Сегодня он следующий:

Violino, violon, Geige - это итальянское, французское и немецкое название одного музыкального инструмента. Напишите его название по-русски.

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Выигравшие билет  насладятся живой музыкой в исполнении камерного ансамбля «Дивертисменты»,  который состоится 25 января, в 19.00, в ККЗ «Комсомолец».

сегодня, в 11:17 +4
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Комментарии
ManakoMidori
Написано сегодня, в 11:42
Скрипка?
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0
Nata15Nata
Написано сегодня, в 12:27
ManakoMidori, в личку ответы автору блога
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Итоги фотоконкурса «Дива корпоратива»
Итоги фотоконкурса «Дива корпоратива»
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