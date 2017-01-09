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Итоги игры "Горный воздух"

Итоги игры "Горный воздух"

Здравствуйте, друзья!
Из-за прошедшего Нового года многие пользователи просили нас продлить выдачу призов до конца недели, кто-то уезжал на праздники в теплые края, кто-то навестить родных. Мы пошли на встречу и продлили выдачу на один день, но несмотря на это, всё таки некоторые участники так и не ответили на наши письма - это плохие новости, но именно поэтому в последнюю неделю мы выдадим призов больше, чем планировали - это хорошие новости ))
 
За время проведения игры вы прислали нам около 1200 результатов, из них около 3% превысили 1000 баллов. Ближе к концу игры у нас сложилась странная ситуация, когда максимальное количество баллов набрали два участника, но всё-таки нашёлся тот, кто опередил обоих участников.
 
Итак, в понедельник мы разошлём письма всем оставшимся победителям, а также свяжемся с участником, который набрал 12286 баллов, чтобы вручить ему месячный абонемент на подъёмники "Горного воздуха". Вручение ски-пасса состоится на "Горном воздухе", победителя мы снимем и сюжет опубликуем на сайте.
 
Из этого пробного проекты мы извлекли некоторые выводы и надеемся, что в следующий раз сможем сделать конкурс еще более интересным.
 
Всем участникам огромное спасибо, наши поздравления победителям, оставайтесь с нами и продолжайте участвовать в конкурсах АСТВ.РУ
И не забывайте проверять вашу электронную почту!
сегодня, в 13:13 +5
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:41
Всем участникам всего самого наилучшего!!!
Мои поздравления победителям!!!
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+4
Online
ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 13:45
Сколько сколько тысяч баллов
афигеть,шок
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 14:27
ЭмДжей, а ты думала.
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+3
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 18:27
ЭмДжей, да мы сами в шоке были, когда результаты начали приходить )
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:53
Эмммммм.... а победителей не называете для того, чтоб интересней было видео с ним смотреть?
интригу тут навели))))
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+2
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 18:26
НюНик_просто_Анна, о победителях мы знаем только их эл.ящики, но не указываем их, чтобы у людей не начали пытаться увести ящики, либо еще как-то смухлевать.
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0
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 18:46
12286

Это ж какой талант надо иметь

Им (этим талантом) деньги надо зарабатывать
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+3
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