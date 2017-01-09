Итоги игры "Горный воздух"

Здравствуйте, друзья!

Из-за прошедшего Нового года многие пользователи просили нас продлить выдачу призов до конца недели, кто-то уезжал на праздники в теплые края, кто-то навестить родных. Мы пошли на встречу и продлили выдачу на один день, но несмотря на это, всё таки некоторые участники так и не ответили на наши письма - это плохие новости, но именно поэтому в последнюю неделю мы выдадим призов больше, чем планировали - это хорошие новости ))

За время проведения игры вы прислали нам около 1200 результатов, из них около 3% превысили 1000 баллов. Ближе к концу игры у нас сложилась странная ситуация, когда максимальное количество баллов набрали два участника, но всё-таки нашёлся тот, кто опередил обоих участников.

Итак, в понедельник мы разошлём письма всем оставшимся победителям, а также свяжемся с участником, который набрал 12286 баллов, чтобы вручить ему месячный абонемент на подъёмники "Горного воздуха". Вручение ски-пасса состоится на "Горном воздухе", победителя мы снимем и сюжет опубликуем на сайте.

Из этого пробного проекты мы извлекли некоторые выводы и надеемся, что в следующий раз сможем сделать конкурс еще более интересным.

Всем участникам огромное спасибо, наши поздравления победителям, оставайтесь с нами и продолжайте участвовать в конкурсах АСТВ.РУ

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