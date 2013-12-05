Рогатый андрогин и депутату прилетело за Сахалин. Обзор околосахалинского интернета

Продолжается победное шествие андрогина Андрея Нагорного по планете. Девушкой в лифчике на баннере ему побыть не дали, зато теперь сделают рогатой (или ушастой, это еще в процессе обсуждения) прекрасной даоской.

После знакомства с 20-летним Андреем Нагорным студия разработчиков видеоигр решила сделать его главным персонажем нового проекта с пилотным названием "Рассвет вечности". Персонаж Андрея Нагорного — представительница прекрасного пола расы даосов. Это один из ключевых героев в игре.

Помните, полтора года назад у Шушму перевернулся плашкоут "Парамушир"? Тогда из пяти членов экипажа, погибли четверо. Мать одного из них недавно отсудила компенсацию у судовладельца. Просила 5 млн рублей. Суд оценил жизнь 26-летнего моряка в 1 млн рублей.

В Дебри ДВ большой материал о сахалинском сельском хозяйстве. С цифрами, историей и вопросами.

Мега-ферма безусловно строится. Но вопрос кормовых угодий не снят, наоборот, становится все острее. В сложнейшей ситуации оказались расположенные на юге Сахалина крепкие крестьянско-фермерские хозяйства «Мрия», «Грушка», «Мегу», «Весточка» и «Радикал» (в общей сложности около 600 голов КРС). С начала 90-х годов прошлого века они использовали для покосов земли, принадлежащие совхозам на взаимовыгодных условиях.

Как Путин отчитывал губернаторов и что с ними потом стало.

Что сейчас с Хорошавиным - мы знаем.

А за три года до этого Путин указывал Хорошавину на низкие показатели рождаемости в регионе. А в 2013-м раскритиковал сахалинские власти за трату свыше 600 миллионов рублей на имидж Хорошавина. «Хоть бы по другой статье провели», — удивлялся глава государства на форуме Общероссийского народного фронта.

Кстати, мочили в СМИ Хорошавина руками главы ОНФ Бречалова. А сейчас он сам и.о. губернатора...

Органические фермы целебных трав на Сахалине и Кунашире. Слышали о таких? Я вот ни разу. А производители бренда Natura Siberica утверждают, что они есть и дают урожаи уникальных трав, которые используют в косметике. Про это, по крайней мере, рассказывают разным звездам.

В лаборатории день за днем специалисты Института проводят исследования редких растений Сибири и других северных регионов планеты для извлечения самых ценных компонентов для дальнейшего использования в своих косметических продуктах. Здесь же гости магазина могут познакомиться с целебными свойствами уже изученных растений — в зоне оранжереи представлены саженцы трав, высаженных на сертифицированных органических фермах Natura Siberica в Хакасии, на Камчатке, на Сахалине и на острове Кунашир.

Чет странно как-то. Врут, наверное...

«Ростелеком» объявил о том, что стартовали изыскательные работы в рамках проекта по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Курильские острова.

Начатая фаза проекта предусматривает проведение морских исследований. Для этого из Владивостока уже вышло судно «Владимир Сафонов».