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Рогатый андрогин и депутату прилетело за Сахалин. Обзор околосахалинского интернета

Рогатый андрогин и депутату прилетело за Сахалин. Обзор околосахалинского интернета

Продолжается победное шествие андрогина Андрея Нагорного по планете. Девушкой в лифчике на баннере ему побыть не дали, зато теперь сделают рогатой (или ушастой, это еще в процессе обсуждения) прекрасной даоской.

После знакомства с 20-летним Андреем Нагорным студия разработчиков видеоигр решила сделать его главным персонажем нового проекта с пилотным названием "Рассвет вечности". Персонаж Андрея Нагорного — представительница прекрасного пола расы даосов. Это один из ключевых героев в игре.

Помните, полтора года назад у Шушму перевернулся плашкоут "Парамушир"? Тогда из пяти членов экипажа, погибли четверо. Мать одного из них недавно отсудила компенсацию у судовладельца. Просила 5 млн рублей. Суд оценил жизнь 26-летнего моряка в 1 млн рублей. 

В Дебри ДВ большой материал о сахалинском сельском хозяйстве. С цифрами, историей и вопросами. 

Мега-ферма безусловно строится. Но вопрос кормовых угодий не снят, наоборот, становится все острее. В сложнейшей ситуации оказались расположенные на юге Сахалина крепкие крестьянско-фермерские хозяйства «Мрия», «Грушка», «Мегу», «Весточка» и «Радикал» (в общей сложности около 600 голов КРС). С начала 90-х годов прошлого века они использовали для покосов земли, принадлежащие совхозам на взаимовыгодных условиях. 

Как Путин отчитывал губернаторов и что с ними потом стало.

Что сейчас с Хорошавиным - мы знаем.

А за три года до этого Путин указывал Хорошавину на низкие показатели рождаемости в регионе. А в 2013-м раскритиковал сахалинские власти за трату свыше 600 миллионов рублей на имидж Хорошавина. «Хоть бы по другой статье провели», — удивлялся глава государства на форуме Общероссийского народного фронта.

Кстати, мочили в СМИ Хорошавина руками главы ОНФ Бречалова. А сейчас он сам и.о. губернатора...

Органические фермы целебных трав на Сахалине и Кунашире. Слышали о таких? Я вот ни разу. А производители бренда Natura Siberica утверждают, что они есть и дают урожаи уникальных трав, которые используют в косметике. Про это, по крайней мере, рассказывают разным звездам. 

В лаборатории день за днем специалисты Института проводят исследования редких растений Сибири и других северных регионов планеты для извлечения самых ценных компонентов для дальнейшего использования в своих косметических продуктах. Здесь же гости магазина могут познакомиться с целебными свойствами уже изученных растений — в зоне оранжереи представлены саженцы трав, высаженных на сертифицированных органических фермах Natura Siberica в Хакасии, на Камчатке, на Сахалине и на острове Кунашир.

Чет странно как-то. Врут, наверное...

«Ростелеком» объявил о том, что стартовали изыскательные работы в рамках проекта по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Курильские острова.

Начатая фаза проекта предусматривает проведение морских исследований. Для этого из Владивостока уже вышло судно «Владимир Сафонов».
 
Обычно мы попрекаем сахалинских депутатов бесконечными разъездами за казенный счет для "изучения опыта" и "обмена мнениями". А тут, гляди-ка, мурманскому парламентарию прилетело за поездку на Сахалин. 
 

Слушая это, хотелось напомнить начинающему политику, что он депутат областной Думы только с сентября 2016-го. А до этого был депутатом горсовета Мурманска, где с сентября 2014 года сидел тихо, как мышь под метлой, и никакими фасадами почему-то не интересовался.

Не говоря уж о том, что за все эти фасады вообще-то отвечает Фонд капитального ремонта. Областное учреждение, между прочим. Уж такие азы за полгода сидения в обл-думе  Белов мог бы и выучить, будучи главой думского комитета, в том числе по ЖКХ. Понимаю, некогда было! Ведь Максим Белов ездил на Сахалин за казенный счет, перенимал опыт прибрежного рыболовства.

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 11:16 +4
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Комментарии
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:21
Шествие, говорите..
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 11:43
Русалка Обыкновенная, планетарного масштаба
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+2
atm
Написано сегодня, в 13:26
А что, за паломничество депутатов фракции ЛДПР из других регионов на Сахалин: в марте из Екатеринбурга, в апреле из Мурманска?
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Погиб актер и Украина торгует Курилами. Обзор околосахалинского интернета
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