И снова здравствуйте

И снова здравствуйте!

Сегодня пятница, а значит пора поделиться с вами наболевшим - парковка, а точнее неправильная парковка! Просто беда какая-то!

Но сначала фото, которое несёт нарушение посерьёзнее. Четыре богатыря прямо!

А теперь "любимая" парковка.

В тёмное время суток стоит посреди дороги без каких-либо опознавательных знаков.

Пешеходный переход. Складывается впечатление, что эти водители всегда водители и никогда пешеходы!

Эх, ворота закрыты! А так бы к парадной, да с ветерком!

Ну и что, что знаки?! Ну и что, что тротуар?!

Наглость второе счастье или что, как это назвать?!

О, моя любимая рубрика - цветочки!!!

Не могу не отметить парочку комментариев из прошлого блога:

Ток сегодня вспоминал этот блог и в 16.16 наткнулся, у всеми любимого кафе "суши", по пр.Победы Жаль в подъезд въехать нельзя, а то бы чувак с 3 (4) фото парковался на коврике возле двери в квартиру!!!

Пожалуй, на сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!