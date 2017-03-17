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Ездим правильно!
И снова здравствуйте

И снова здравствуйте

И снова здравствуйте!

Сегодня пятница, а значит пора поделиться с вами наболевшим - парковка, а точнее неправильная парковка! Просто беда какая-то!

Но сначала фото, которое несёт нарушение посерьёзнее. Четыре богатыря прямо!

А теперь "любимая" парковка.

В тёмное время суток стоит посреди дороги без каких-либо опознавательных знаков.

Пешеходный переход. Складывается впечатление, что эти водители всегда водители и никогда пешеходы!

Эх, ворота закрыты! А так бы к парадной, да с ветерком!

Ну и что, что знаки?! Ну и что, что тротуар?!

Наглость второе счастье или что, как это назвать?!

О, моя любимая рубрика - цветочки!!!

Не могу не отметить парочку комментариев из прошлого блога:

Ток сегодня вспоминал этот блог и в 16.16 наткнулся, у всеми любимого кафе "суши", по пр.Победы

Жаль в подъезд въехать нельзя, а то бы чувак с 3 (4) фото парковался на коврике возле двери в квартиру!!!
 

Пожалуй, на сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!
 
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

 

 

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 14:18 +4
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 14:26
Возле ДДЮТ И ГДЦ постоянно так паркуются на тротуарах.
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+4
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:57
Вообще офигели! Так в наглую паркуются на тротуаре! Слов нет!
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+1
Ри Валерия
Написано сегодня, в 14:58
НКолчина, ваще!
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+1
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 15:49
Красным машинам так можно!
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И ещё раз о наболевшем - парковка
И ещё раз о наболевшем - парковка
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