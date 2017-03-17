И снова здравствуйте
И снова здравствуйте!
Сегодня пятница, а значит пора поделиться с вами наболевшим - парковка, а точнее неправильная парковка! Просто беда какая-то!
Но сначала фото, которое несёт нарушение посерьёзнее. Четыре богатыря прямо!
А теперь "любимая" парковка.
В тёмное время суток стоит посреди дороги без каких-либо опознавательных знаков.
Пешеходный переход. Складывается впечатление, что эти водители всегда водители и никогда пешеходы!
Эх, ворота закрыты! А так бы к парадной, да с ветерком!
Ну и что, что знаки?! Ну и что, что тротуар?!
Наглость второе счастье или что, как это назвать?!
О, моя любимая рубрика - цветочки!!!
Не могу не отметить парочку комментариев из прошлого блога:
Ток сегодня вспоминал этот блог и в 16.16 наткнулся, у всеми любимого кафе "суши", по пр.Победы
Жаль в подъезд въехать нельзя, а то бы чувак с 3 (4) фото парковался на коврике возле двери в квартиру!!!
Пожалуй, на сегодня всё!
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
Пока!
Комментируйте, возражайте, критикуйте!