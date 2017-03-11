И ещё раз о наболевшем - парковка!

Приветствую завсегдатаев данного блога, приветствую и тех, кто заглянул к нам впервые!

И снова поговорим о парковке, о неправильной и, я бы даже сказала, эгоистичной парковке.

Вот о чём здесь можно вообще говорить, если даже те, кто по своей профессии просто обязаны соблюдать правила, тоже их нарушают?!

Интересно, а как люди должны проходить?! Эх, жаль, что люди не летают!

А это мы уже проходили в одном из предыдущих блогов, только ракурс другой был и номер второго авто не разглядела, зато сейчас... всё видно! Номер авто нарушителей: К274КА, М280ТМ

Примечание автора: Школа №6 главный вход. Заехал на тротуар. Одинаковые буквы и цифры позволяют ему делать все что хочешь. Номер авто-нарушителя: М999ММ.

И снова пешеходный переход! Сейчас у водителей-нарушителей есть один замечательный бонус - все номера грязные!

Красавцы, что ещё тут скажешь?!

Ноги есть? Обойдёте! Номер авто-нарушителя: М993УА

Пользователь russkiy в прошлом блоге в комментариях выложил замечательную фотку, только это не Сахалин, а Тула:

Повторюсь..... у нас тоже "специалистки" есть........

А ГИБДД настоящую рубрику мониторит? этож сколько "палок" накосить можно не отрывая трудовой орган от стула, спрашивает Bokassa

Как мне кажется, самый наглядный ответ содержит первое фото данного блога.