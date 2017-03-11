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Ездим правильно!
И ещё раз о наболевшем - парковка!

И ещё раз о наболевшем - парковка!

Приветствую завсегдатаев данного блога, приветствую и тех, кто заглянул к нам впервые!

И снова поговорим о парковке, о неправильной и, я бы даже сказала, эгоистичной парковке.

Вот о чём здесь можно вообще говорить, если даже те, кто по своей профессии просто обязаны соблюдать правила, тоже их нарушают?!

Интересно, а как люди должны проходить?! Эх, жаль, что люди не летают!

А это мы уже проходили в одном из предыдущих блогов, только ракурс другой был и номер второго авто не разглядела, зато сейчас... всё видно! Номер авто нарушителей: К274КАМ280ТМ

Примечание автора: Школа №6 главный вход. Заехал на тротуар. Одинаковые буквы и цифры позволяют ему делать все что хочешь. Номер авто-нарушителя: М999ММ.

И снова пешеходный переход! Сейчас у водителей-нарушителей есть один замечательный бонус - все номера грязные!

Красавцы, что ещё тут скажешь?!

Ноги есть? Обойдёте! Номер авто-нарушителя: М993УА

Пользователь russkiy в прошлом блоге в комментариях выложил замечательную фотку, только это не Сахалин, а Тула:

Повторюсь..... у нас тоже "специалистки" есть........

А ГИБДД настоящую рубрику мониторит? этож сколько "палок" накосить можно не отрывая трудовой орган от стула, спрашивает Bokassa
 
Как мне кажется, самый наглядный ответ содержит первое фото данного блога.
 
На сегодня всё!
 
Будьте внимательны на дорогах!
 
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

 

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 14:47 +5
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Комментарии
Mauzer
Написано сегодня, в 15:10
Всэх расстрэлять к чёртовой матэри!
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0
Ри Валерия
Написано сегодня, в 15:22
Mauzer, Всех не расстрэлять!
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+1
Mauzer
Написано сегодня, в 15:24
Ри Валерия,
Ларэнтию патронов хватит.)))))))))))
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0
Ри Валерия
Написано сегодня, в 15:26
Mauzer, уголоввка однако!
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0
senchick
Написано сегодня, в 16:49
Ток сегодня вспоминал этот блог и в 16.16 наткнулся, у всеми любимого кафе "суши", по пр.Победы
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0
НКолчина
Написано сегодня, в 16:50
Жаль в подъезд въехать нельзя, а то бы чувак с 3 (4) фото парковался на коврике возле двери в квартиру!!!
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Парковка, парковка и ещё раз парковка!
Парковка, парковка и ещё раз парковка!
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