Парковка, паркоооовочка...

Здравствуйте!

Читаю сегодня новость "Почти 5 тысяч дорожных знаков установили в Южно-Сахалинске за год" и так хочется спросить: И?! Что от этого изменилось?! Если бы хоть кто-то следил за ездой или парковкой по этим знакам, то тогда понимаю, а так... снова одна отчётность!

Судя по количеству фотографий, присланных мне в этот раз, у нас проблема не только с парковкой "где попало", но и с парковкой предназначенной дл людей с ограниченными возможностями. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь!

Учитывая тот факт, что на авто нет никаких знаков, которые бы указывали на то, что за рулём или в авто инвалид, делаем вывод...