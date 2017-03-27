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Ездим правильно!
Парковка, паркоооовочка...

Парковка, паркоооовочка...

Здравствуйте!

Читаю сегодня новость "Почти 5 тысяч дорожных знаков установили в Южно-Сахалинске за год" и так хочется спросить: И?! Что от этого изменилось?! Если бы хоть кто-то следил за ездой или парковкой по этим знакам, то тогда понимаю, а так... снова одна отчётность!

Судя по количеству фотографий, присланных мне в этот раз, у нас проблема не только с парковкой "где попало", но и с парковкой предназначенной дл людей с ограниченными возможностями. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь!

Учитывая тот факт, что на авто нет никаких знаков, которые бы указывали на то, что за рулём или в авто инвалид, делаем вывод...

Примечание автора: Выхлопной трубой в окно. 
А что, нюхайте "на здоровье"!

Вот даже комментировать не хочется! Наверняка, одна читательница данного блога не сможет промолчать, ей особенно нравятся такие вот парковщики)

Пешеходный переход, тротуар - два, два нарушения и хоть бы хны!

И так каждый день, пишет автор фотографии. А меня так и порывает сказать: И такая дребедень каждый день!

На тротуаре рядом с детской площадкой, где играют дети. Рядом высаженный газон превратился не понять во что! Уважайте чужой труд и окружающих! - пишет нам автор. 

Ха, придумали мне тоже! Ему так удобно и чихать он или она на всех хотел! А потом: оё-ёй, какая грязища, где же зелень?!

Примечание автора: Машина простояла на газоне больше месяца, хотя хозяин ежедневно прогуливается мимо и даже не думает её поставить правильно на свободное и удобное парковочное место.
 

Смотрю на всё это и матов не хватает, честное слово. Пойду лучше с собачками погуляю! 

Хочу сказать спасибо не только тем, кто мне регулярно присылает фотографии в сам проект, но и тем, кто скидывает фото в группу АвтоОлень GO.Сахалин и мне лично!

Пожалуй, на сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

 
Автор: Ри Валерия, сегодня, в 16:35 +7
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Парковка, парковка и ещё раз парковка!
Зоопаркинг!
Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 16:47
Вот интересно, людей с отсутствием головного мозга можно приравнять к людям с ограниченными возможностями?
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+6
Ри Валерия
Написано сегодня, в 16:51
НКолчина, думаю, что очень даже можно!!!
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+5
lvista
Написано сегодня, в 16:54
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+1
НКолчина
Написано сегодня, в 16:49
И опять смотрю есть желающий припарковать свое корыто в подъезде! Аж бесит, блин
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+7
Ри Валерия
Написано сегодня, в 16:50
НКолчина, Воооот! Я ждала тебя)))
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+5
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:01
я был вчера в районе правительство лексусы стоят прям на тротуаре...
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0
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:05
(князь) Вельзевул, а что им, они же ЛЕКСУСЫ?!
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+1
НКолчина
Написано сегодня, в 17:16
(князь) Вельзевул, жаль, что вы их не сфотали, и не поместили в блог Валерии
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+2
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:18
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+2
Еще 3 комментария
VLадимир
Написано сегодня, в 17:18 Отредактированно сегодня, в 17:21
Лера нашла чему удивляться. Но я промолчу,а то опять укажут, что человек, НИКОГДА не испытывавший затруднения автомобилистов по причине НЕ вождения автомобиля, мог бы и воздержаться от критики в их адрес.О как не водишь - заткнись.Замечательно как.А как здесь молчать,если Вы водятлы паркуетесь там где остановились,ездите так как хотите.И главное Вам все должны,построить парковки возле подъезда,возле работы,возле школ ,институтов.Во дворах все газоны и детские площадки забиты Вашими машинами.Купил себе машину,обеспечь себя гаражом или местом на парковке,их сейчас до фига развелось.Но нет Вы хотите возле кровати.Вот на так стоят в ряд у нас во дворе на газоне,говоришь им ,а им ПО.
Но я молчу,так как не испытываю такие затруднения,я же не водитель.
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+7
lvista
Написано сегодня, в 18:21
VLадимир, во ты выдал
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 18:27
lvista, ты улетела?
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+3
lvista
Написано сегодня, в 19:39
VLадимир, я улетела, но обещала вернуться
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+4
Еще 3 комментария
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:44
им на чьхать на всех, паркуюсь как хочу!!!!!!!
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+7
Ри Валерия
Написано сегодня, в 18:43
(князь) Вельзевул, вообще отлично!
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:45
(князь) Вельзевул, ааааахренеть!!! Номера, номера надо было сфотать!
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+5
Елена Акшенцева
Написано сегодня, в 20:56
(князь) Вельзевул, стоят так ровно,гордо...ой, им можно, но другим нельзя, ая..яяяяяай
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0
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:45 Отредактированно сегодня, в 17:47
борзота. рядом свободное место
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+6
Елена Акшенцева
Написано сегодня, в 20:58
(князь) Вельзевул, пешеходная дорожка в крошку, а им все ни почем..
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+1
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:46
на противоположной стороне парковка , 5 мест свободных.
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+5
Елена Акшенцева
Написано сегодня, в 20:58
(князь) Вельзевул, здесь блиииже
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0
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 22:03
завтра опубликую еще фото...
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+1
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