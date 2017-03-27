Парковка, паркоооовочка...
Здравствуйте!
Читаю сегодня новость "Почти 5 тысяч дорожных знаков установили в Южно-Сахалинске за год" и так хочется спросить: И?! Что от этого изменилось?! Если бы хоть кто-то следил за ездой или парковкой по этим знакам, то тогда понимаю, а так... снова одна отчётность!
Судя по количеству фотографий, присланных мне в этот раз, у нас проблема не только с парковкой "где попало", но и с парковкой предназначенной дл людей с ограниченными возможностями. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь!
Учитывая тот факт, что на авто нет никаких знаков, которые бы указывали на то, что за рулём или в авто инвалид, делаем вывод...
Вот даже комментировать не хочется! Наверняка, одна читательница данного блога не сможет промолчать, ей особенно нравятся такие вот парковщики)
Пешеходный переход, тротуар - два, два нарушения и хоть бы хны!
И так каждый день, пишет автор фотографии. А меня так и порывает сказать: И такая дребедень каждый день!
На тротуаре рядом с детской площадкой, где играют дети. Рядом высаженный газон превратился не понять во что! Уважайте чужой труд и окружающих! - пишет нам автор.
Ха, придумали мне тоже! Ему так удобно и чихать он или она на всех хотел! А потом: оё-ёй, какая грязища, где же зелень?!
Смотрю на всё это и матов не хватает, честное слово. Пойду лучше с собачками погуляю!
Хочу сказать спасибо не только тем, кто мне регулярно присылает фотографии в сам проект, но и тем, кто скидывает фото в группу АвтоОлень GO.Сахалин и мне лично!
Пожалуй, на сегодня всё!
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
Пока!
Комментируйте, возражайте, критикуйте!
Но я молчу,так как не испытываю такие затруднения,я же не водитель.