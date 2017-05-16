Правила придумали для того, чтобы их нарушать?

Всем привет!

Подведём итог, а именно "отметим" самых "лучших" автолюбителей, которые, нуууу ооооочень отличились на этой неделе.

Нагло едем, да по встречной полосе!

Судя по тому, что данный водитель уже попадал в один из обзоров, нарушать ПДД для него норма. Вот он, в самом конце видео (номер авто-нарушителя К001УК):

А вот та же дорога, то же нарушение, только авто другое. Номер авто-нарушителя М348РР.

А теперь моя "любимая" рубрика - паркоооооовка!

Нет, а что, если человеку так удобно?! Номер авто-нарушителя: М472ТС.

Умелая парковка на дороге - пишет автор, перекрыл выезд сразу четырём автомобилям.

При пустой парковке, авто стоит днем на тротуаре рядом с детской площадкой и лавочкой - сетует автор.

Детскую площадку не вижу, но то, что стоит на тротуаре - факт. Номер авто-нарушителя: К322УВ

Смотрим на знаки перед магазином и ... и даже не знаю, что сказать. На мою реакцию пришлось наложить музыку - пишет автор.

В группе "АвтоОлень GO. Сахалин" наткнулась на интересное видео, что это?

Что-то не воспроизводится видео, для просмотра перейдите по ссылке, для этого нажмите сюда.

Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто неравнодушен и присылает/размещает фото нарушителей!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!