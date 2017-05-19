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Ездим правильно!
Нарушение за нарушением

Нарушение за нарушением

Здравствуйте!

Все, как с ума посходили! Что происходит на дорогах, ЧТО?! Люди, что вы вытворяете? Авария на аварии! Поберегите себя!

Традиционный еженедельный обзор начну с видео, которое "облетело" массу сахалинских групп и форумов: 

Так наказывают простых граждан пьяные за рулём полковники полиции! Был опознан очевидцами и соседями! Потом спокойно припарковался на газоне и пошёл домой! - так описывает видео и ниже следующее фото очевидец в группе АвтоОлень GO. Сахалин.

Уж не знаю, полковник полиции там или нет, но то, что борзость зашкаливает это факт!

 

Дальтоник? - спрашивает автор видео. И сам же логично себе отвечает: Нет! Дурак!!! 

Согласна, а как же ещё назвать водителя маршрутного автобуса, перевозящего пассажиров и отвечающего за их безопасность, который вот так нагло едет на запрещающий сигнал светофора?! Маршрутный автобус № 28, гос.номер М102АР.

 

А вот ещё один трудяга-"красавчик". Жители новостроек в Дальнем возмущены действиями водителя мусоровоза.

Каждый день, приезжая к контейнерам на улице Байкальской, 26, водитель едет не по дороге, а по газону. При этом во дворе к его приезду обычно нет припаркованных машин, движению большегруза ничего не препятствует", - жалуются жители Дальнего. 

Журналист сайта АСТВ Татьяна Сергеева получила комментарий по данному факту у администрации города. В пресс-службе администрации Южно-Сахалинска пояснили: На самом деле водитель действовал умышленно, он решил, что ему так удобней. 

Сейчас с водителем спецтехники провели разъяснительную работу и взяли с него слово, что подобное не повторится.

 

Сплошная, переходящая в двойную сплошную, но водителю пофиг!

 

И этому водителю пофиг. Пофиг на то, что он перегородил выезд другому авто. Пофиг и на то, что припарковался он, как настоящий...

 

Этому водителю тоже абсолютно всё равно на окружающих. 

Водителя внутри нет, пассажиров тоже, не авария - сообщает автор фото.

 

А это, я считаю, очередные "ГЕНИИ" парковки.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах и уважайте друг друга!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 14:12 +1
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:39
Бедненькая "Делика" - не удалось припарковать её на коврике у двери!!! Пришлось практически на крыльце оставить...
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Правила придумали для того, чтобы их нарушать?
Правила придумали для того, чтобы их нарушать?
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