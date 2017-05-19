Нарушение за нарушением
Здравствуйте!
Все, как с ума посходили! Что происходит на дорогах, ЧТО?! Люди, что вы вытворяете? Авария на аварии! Поберегите себя!
Традиционный еженедельный обзор начну с видео, которое "облетело" массу сахалинских групп и форумов:
Так наказывают простых граждан пьяные за рулём полковники полиции! Был опознан очевидцами и соседями! Потом спокойно припарковался на газоне и пошёл домой! - так описывает видео и ниже следующее фото очевидец в группе АвтоОлень GO. Сахалин.
Уж не знаю, полковник полиции там или нет, но то, что борзость зашкаливает это факт!
Дальтоник? - спрашивает автор видео. И сам же логично себе отвечает: Нет! Дурак!!!
Согласна, а как же ещё назвать водителя маршрутного автобуса, перевозящего пассажиров и отвечающего за их безопасность, который вот так нагло едет на запрещающий сигнал светофора?! Маршрутный автобус № 28, гос.номер М102АР.
А вот ещё один трудяга-"красавчик". Жители новостроек в Дальнем возмущены действиями водителя мусоровоза.
Каждый день, приезжая к контейнерам на улице Байкальской, 26, водитель едет не по дороге, а по газону. При этом во дворе к его приезду обычно нет припаркованных машин, движению большегруза ничего не препятствует", - жалуются жители Дальнего.
Журналист сайта АСТВ Татьяна Сергеева получила комментарий по данному факту у администрации города. В пресс-службе администрации Южно-Сахалинска пояснили: На самом деле водитель действовал умышленно, он решил, что ему так удобней.
Сейчас с водителем спецтехники провели разъяснительную работу и взяли с него слово, что подобное не повторится.
Сплошная, переходящая в двойную сплошную, но водителю пофиг!
И этому водителю пофиг. Пофиг на то, что он перегородил выезд другому авто. Пофиг и на то, что припарковался он, как настоящий...
Этому водителю тоже абсолютно всё равно на окружающих.
Водителя внутри нет, пассажиров тоже, не авария - сообщает автор фото.
А это, я считаю, очередные "ГЕНИИ" парковки.
На сегодня всё!
Больше видео и фото можно найти здесь.
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