Нарушение за нарушением

Здравствуйте!

Все, как с ума посходили! Что происходит на дорогах, ЧТО?! Люди, что вы вытворяете? Авария на аварии! Поберегите себя!

Традиционный еженедельный обзор начну с видео, которое "облетело" массу сахалинских групп и форумов:

Так наказывают простых граждан пьяные за рулём полковники полиции! Был опознан очевидцами и соседями! Потом спокойно припарковался на газоне и пошёл домой! - так описывает видео и ниже следующее фото очевидец в группе АвтоОлень GO. Сахалин.

Уж не знаю, полковник полиции там или нет, но то, что борзость зашкаливает это факт!

Дальтоник? - спрашивает автор видео. И сам же логично себе отвечает: Нет! Дурак!!!

Согласна, а как же ещё назвать водителя маршрутного автобуса, перевозящего пассажиров и отвечающего за их безопасность, который вот так нагло едет на запрещающий сигнал светофора?! Маршрутный автобус № 28, гос.номер М102АР.

А вот ещё один трудяга-"красавчик". Жители новостроек в Дальнем возмущены действиями водителя мусоровоза.

Каждый день, приезжая к контейнерам на улице Байкальской, 26, водитель едет не по дороге, а по газону. При этом во дворе к его приезду обычно нет припаркованных машин, движению большегруза ничего не препятствует", - жалуются жители Дальнего.

Журналист сайта АСТВ Татьяна Сергеева получила комментарий по данному факту у администрации города. В пресс-службе администрации Южно-Сахалинска пояснили: На самом деле водитель действовал умышленно, он решил, что ему так удобней.

Сейчас с водителем спецтехники провели разъяснительную работу и взяли с него слово, что подобное не повторится.

Сплошная, переходящая в двойную сплошную, но водителю пофиг!

И этому водителю пофиг. Пофиг на то, что он перегородил выезд другому авто. Пофиг и на то, что припарковался он, как настоящий...

Этому водителю тоже абсолютно всё равно на окружающих.

Водителя внутри нет, пассажиров тоже, не авария - сообщает автор фото.

А это, я считаю, очередные "ГЕНИИ" парковки.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах и уважайте друг друга!