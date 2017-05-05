И ещё раз про ...

Дорогие мои, пятница, а значит пора подвести итоги прошедшей недели и опубликовать фото особо "отличившихся" водителей!

Поехали!

Остановка на пр-те Победы. Жаль, что номера авто не видно.

Все люди, как люди, а я король!

Просто и со вкусом припарковался на ДЕТСКОЙ площадке!!!- пишет автор.

Как вам такая парковка: сначала на одном газоне, а через 15 минут на другом газоне... может он не умеет парковаться среди машин? Или он не любит траву??? На первом фото видно-не будь там забор вокруг ели, водитель бы встал и на ель. Автовладельцы, научитесь уважать природу, иначе она вам потом упавшим деревом ответит - сетует автор фотографий.

Отлично! Абсолютный пофигизм на окружающих!

Народ, я просто в ......(нецензурная брань)!!! Это новый газон, который ребята пытаются сделать так, чтобы радовался глаз. Более того, водитель автомобиля с гос номером М017ОУ на просьбу: убрать автомобиль с газона, ответил: (цитата) “А НА ... (нецензурная брань)?! Всё...занавес!

Да уж, маты и только маты вызывает такой способ парковки.

Мастер парковки!

Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто неравнодушен и присылает/размещает фото нарушителей!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!