И ещё раз про ...
Дорогие мои, пятница, а значит пора подвести итоги прошедшей недели и опубликовать фото особо "отличившихся" водителей!
Поехали!
Остановка на пр-те Победы. Жаль, что номера авто не видно.
Все люди, как люди, а я король!
Просто и со вкусом припарковался на ДЕТСКОЙ площадке!!!- пишет автор.
Как вам такая парковка: сначала на одном газоне, а через 15 минут на другом газоне... может он не умеет парковаться среди машин? Или он не любит траву??? На первом фото видно-не будь там забор вокруг ели, водитель бы встал и на ель. Автовладельцы, научитесь уважать природу, иначе она вам потом упавшим деревом ответит - сетует автор фотографий.
Отлично! Абсолютный пофигизм на окружающих!
Народ, я просто в ......(нецензурная брань)!!! Это новый газон, который ребята пытаются сделать так, чтобы радовался глаз. Более того, водитель автомобиля с гос номером М017ОУ на просьбу: убрать автомобиль с газона, ответил: (цитата) “А НА ... (нецензурная брань)?! Всё...занавес!
Да уж, маты и только маты вызывает такой способ парковки.
Мастер парковки!
Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто неравнодушен и присылает/размещает фото нарушителей!
На сегодня всё!
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
Комментируйте, возражайте, критикуйте!
Пока!
Неужели нужные люди попала под прицел фотоаппарата ?