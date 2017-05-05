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Ездим правильно!
И ещё раз про ...

И ещё раз про ...

Дорогие мои, пятница, а значит пора подвести итоги прошедшей недели и опубликовать фото особо "отличившихся" водителей!

Поехали!

Остановка на пр-те Победы. Жаль, что номера авто не видно.

Все люди, как люди, а я король!

Просто и со вкусом припарковался на ДЕТСКОЙ площадке!!!- пишет автор.

Как вам такая парковка: сначала на одном газоне, а через 15 минут на другом газоне... может он не умеет парковаться среди машин? Или он не любит траву??? На первом фото видно-не будь там забор вокруг ели, водитель бы встал и на ель. Автовладельцы, научитесь уважать природу, иначе она вам потом упавшим деревом ответит - сетует автор фотографий.

Отлично! Абсолютный пофигизм на окружающих!

Народ, я просто в ......(нецензурная брань)!!! Это новый газон, который ребята пытаются сделать так, чтобы радовался глаз. Более того, водитель автомобиля с гос номером М017ОУ на просьбу: убрать автомобиль с газона, ответил: (цитата) “А НА ... (нецензурная брань)?! Всё...занавес! 

Да уж, маты и только маты вызывает такой способ парковки.

Мастер парковки!

Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто неравнодушен и присылает/размещает фото нарушителей!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Пока!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 14:38 +9
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Да, что же это такое?
Парковка, парковка и ещё раз парковка
Виновата безнаказанность?
Нарушение за нарушением
Комментарии
trdsport65
Написано сегодня, в 16:34
белый сигнус стоит на остановке грустный, видимо автобус ждет
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+6
MASHUTA
Написано сегодня, в 16:39
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+2
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 16:49
Смотрим на знаки перед магазином и ... и даже не знаю, что сказать
На мою реакцию пришлось наложить музыку.
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+2
senchick
Написано сегодня, в 17:00
А меня что-то смутил: "Просто и со вкусом припарковался на ДЕТСКОЙ площадке!!!- пишет автор.", - так как слева виден бордюр и если его визуально протянуть направо, то как бы и не на детской площадке припаркован
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+2
lvista
Написано сегодня, в 19:13
Да как же так то
...ну зачем так прям делать???? Это гнусность какая...я про парковку через 15 мин на газонах...да и про остальных тоже
. Из за таких нагляков все мы, водители, становимся водятлами
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+3
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 20:50
Простите, а почему под фото "Все люди, как люди, а я король!" замазаны гос.номера?
Неужели нужные люди попала под прицел фотоаппарата ?
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0
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 21:04
Vaska, Неа, я не внимательно рассмотрела фото и решила, что нарушитель только один!
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0
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