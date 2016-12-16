Новогодние подарки

Затрудняетесь в выборе новогоднего подарка? Вот несколько простых советов на все случаи

ТЕПЛЫЕ И УЮТНЫЕ

Нелегко выбрать подарок человеку, у которого, кроме работы, нет никаких увлечений. Обычно такие индивидуумы предпочитают проводить свободное время дома, перед телевизором, просматривая очередной сериал или фильм с чашечкой горячего чая. Домоседам прекрасно подойдет в качестве подарка плед. Это может быть как классическая шерстяная шотландка, так и современный флисовый. Можно связать плед собственноручно (при умении и желании это займет несколько вечеров, как раз успеете к празднику).

Из этой же, "теплой серии", но уже для тех, кто любит проводить время вне дома, прекрасно подойдут термос или термокружка. Горячий согревающий чай или ароматный кофе на рыбалке, во время прогулки по лесу частенько будут напоминать о том, кто сделал подарок.

Уютные вязаные вещи, несомненно, ассоциируются с новым годом. Особенно, если свитер или варежки, шарф или носки с рисунком типа снежинок, оленей и снеговиков. Гарантии, что подарок ручной вязки будет использоваться по назначению, а не пылиться на полке, нет. Поэтому лучше купить вещь машинной вязки.

К «теплым» и «уютным» подарками можно отнести коллекционные наборы чая, а также заварники. Но здесь нужно хотя бы примерно знать, что предпочитает тот, для кого вы выбираете подарок: зелёные чаи, классический чёрный, фруктовые и экзотические, нравятся ему керамические заварники или стеклянные. А может, он давно мечтает о самоваре? Сегодня можно «добыть» и такой раритет, причём как не сильно старенький, электрический, так и настоящий дедовский, с сапогом. Только в последнем случае нужно запастись приличной суммой.

ДЛЯ УВЛЕЧЁННЫХ

Легче всего дарит подарки тем, кто увлечён каким-либо делом, у кого есть хобби или страсть к коллекционирован ию. Любит читать? Отлично, дарим книги. Какие, зависит от предпочтений - детективы, любовные романы, исторические книги, фентези, мемуары т.д. Хорошим подарком может стать энциклопедия, но только если вы точно знаете, чем увлекается человек. Для кулинара - подарочные большие книги с рецептами, для ценителей искусства - альбомы репродукций. Есть еще энциклопедии военной техники, книги по фен-шую, дизайну интерьеров, искусству фотографии, садоводству и т.д. и т.п.

Для коллекционеров подбираем что-нибудь по их направлению: монеты, ножи, значки, марки, фарфоровые куклы, коллекционные машинки, модели самолётов.

Кстати, один из подарков для увлечённых людей - подписка на журналы по интересующей их тематике. Например, если человек увлекается техникой, то это может быть что-нибудь о новых разработках. Посмотрите в интернете или загляните в почтовое отделение, там каталоги прессы лежат в открытом доступе.

Киноманам дарим коллекционные диски, театралам - билеты на премьеры.

Сложнее со спортсменами - экипировку они предпочитают покупать сами. Но все же подарком может быть хороший футбольный мяч, ракетки для бадминтона, очки для горнолыжника, спортивная сумка.

МЕХОВОЙ ЭКСКЛЮЗИВ

Практически каждая представительница слабого пола мечтает о шубке из натурального меха. Даже мужчины носят меховые изделия. Это престижно. А если шуба сшита по индивидуальному заказу - престижно вдвойне. Представляете, какой шикарный подарок можно сделать любимому человеку или себе? Осуществить такую мечту и воплотить в реальность самые смелые идеи можно и в Южно-Сахалинске, обратившись в региональное представительство ООО «Белка».

120 лет меховых традиций

Изделия слободского мехового объединения «Белка» известны не только в нашей стране. Основанная в 1893 году фабрика давно входит в число законодателей меховой моды. Чтобы стать обладателем эксклюзивной шубы, жилета или пелерины, можно «подсмотреть» фасон в каталоге или интернете, а можно придумать свой. Представитель фабрики «Белка» на Сахалине с вас снимет необходимые мерки, покажет образцы мехов. Выбор материала не оставит равнодушным никого - норка, лиса, соболь, куница, белка, каракуль, овчина. Можно комбинировать меха. Ваши пожелания отправят мастерам фабрики. Они, при необходимости, предложат оптимальный вариант с учетом особенностей вашей фигуры, посоветуют, какой мех выигрышней будет смотреться для выбранной модели. Заказывая шубку не нужно спешить. Это не платье, которое шьется за 3 дня. Ваша шубка будет готова примерно через месяц, но оно того стоит!

- Хотим обратить внимание наших заказчиков на мех белки, - рассказывает Ольга, региональный представитель ООО «Белка» на Сахалине. - Не все знают, что он мягкий, пластичный, легкий и невероятно теплый, что особенно важно в нашем климате. Изделие из шкурок белки при грамотном применении составит достойную конкуренцию привычной норке.

Хотите, чтобы шубка стала достойным дополнением вашего образа? Воспользуйтесь услугами индивидуального пошива!

Региональный представитель ООО «Белка» на Сахалине:

г. Южно-Сахалинск, ТЦ «Панорама», лот 8. Т. 60-37-30, 8-914-648-01-13

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Редкий сахалинец не ездит на природу, а это что значит? Что выбор подарков для тех, кто любит активный отдых, не просто большой, а огромный. Итак, упаковываем в подарочную бумагу: шампуры и решётки для мяса и рыбы; мангалы и барбекю; котелки и кастрюльки; пляжные коврики и надувные матрасы; шезлонги и складные стулья; палатки и спальники; походные столы и наборы для пикника.

Перечислять можно долго. Поэтому смело отправляйтесь за подарками либо в специализированн ый магазин либо зайдите на любой сайт и сделать выбор.

Кстати, почти из этого же разряда могут быть подарки для тех, кто любит путешествовать, - чемоданы, сумки, рюкзаки, всевозможные дорожные «гаджеты» в виде складных вешалок, маленьких фенов и утюжков, чехлов для одежды.

ЖЕНСКИЕ ПРЕЛЕСТИ

Казалось бы, легче всего выбирать подарки для женщин. Но не тут-то было, многие мужчины перед Новым годом впадают в ступор. Поэтому подсказываем, как из этого ступора выйти.

Первое, что приходит в голову, это украшения, как ювелирные, так и бижутерия. Браслеты, кольца, серьги, бусы, колье, броши и т. д. Но здесь нужно точно знать вкусы той, кому вся эта красота предназначена, поэтому советы здесь неуместным. Зато мы можем посоветовать «домики» для украшений. Например, несессеры, шкатулки, статуэтки-подста вки для украшений в виде зверушек, деревьев, манекенов, музыкальных инструментов. Еще это могут быть деревянные мини-комоды или мини-стенды. Модницы оценят шкатулки ручной работы.

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ. И КРАСИВЫХ

Здоровье и красота - бесценный подарок. Мало кто обладает стройной фигурой от природы. И даже в таком случае телу необходимо уделять внимание, чтобы поддерживать его в отличном состоянии. Что уж говорить о тех, для кого уроки физкультуры в школе были настоящей каторгой?

Заниматься спортом полезно. Сейчас еще модно и престижно. А еще это заряд бодрости и позитива. Вы не представляете, как начинаешь себя любить, как повышается самооценка после похода в тренажерный зал или бассейн! А если такие посещения станут не единичными, а регулярными? Именно поэтому абонемент на посещение фитнес клуба «Евро-Фит» станет замечательным подарком к Новому году кому угодно: себе, любимому или близкому человеку.

На что в первую очередь при выборе фитнес клуба вы обращаете внимание? Просторные залы с современными тренажерами и оборудованием, бассейн, опытные инструкторы. Большой выбор групповых и индивидуальных занятий. В «Евро-Фите» всё это есть. Своим посетителям здесь предлагают на выбор занятия в тренажерном зале, кардиозале или зале аэробики. После тренировки приятно немного расслабиться в бассейне или гидромассажной ванне. Для любителей «погорячее» и в женском и мужском отделениях работают русская парная и турецкий хамам.

Сделать первый шаг навстречу новому всегда немного страшно. Ты понятия не имеешь, с какой стороны подойти к тренажеру, как правильно и какие именно выполнять упражнения с максимальной пользой.

Новичкам в «Евро-Фите» бояться нечего. Опытные тренеры подберут индивидуальный комплекс упражнений, покажут, как правильно их выполнять. Тем же, кто знаком с индустрией спорта, остается только определиться, на что сделать упор. Сделать это будет непросто, ведь в «Евро-фите» предлагается несколько десятков программ!

К спорту нужно приучать с детства, поэтому можете смело брать с собой на тренировки своё чадо. В фитнес клубе работает детский клуб «Черепашка». Здесь квалифицированны е педагоги-психоло ги и детские инструкторы проводят с ребятами различные игры, дни рождения.

В «Евро-Фите» так же работает «Бойцовский клуб», есть зал для занятий единоборствами. Обязательно стоит упомянуть игровой зал «Спранг». Отдельно стоящее помещение с раздевалками и душевыми, скамейками для болельщиков и зоной отдыха для посетителей, с большой удобной парковкой можно арендовать как для тренировок или проведения состязания целой команды, так и для индивидуальных занятий футболом, теннисом, баскетболом.

Заняться своим здоровьем никогда не поздно. Начните прямо сейчас, а фитнес клуб «Евро-Фит» станет вам в этом помощником.

Фитнес клуб «Евро-Фит» находится по адресу:

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 66, комплекс «Коралл», телефон: 46-21-11

ДЛЯ ДЕТЕЙ И НЕ ТОЛЬКО…

Спорт - такая штука, которой можно начать заниматься в любом возрасте. Сейчас всё больше и больше детишек родители ставят на горные лыжи и сноуборд. По вечерам пологие склоны буквально засыпаны малышами, которые постигают азы катания под присмотром опытных инструкторов. А сколько новичков от мала до велика появляется каждый год на «Горном воздухе» просто не счесть!

Самостоятельно освоить горные лыжи или сноуборд - задача далеко не всем посильная. Одно дело, когда дают советы знающие друзья или приемы катания осваиваются посредством вездесущего интернета. И совсем другое, если азам вас обучают профессионалы. Именно такие работают в ШКОЛЕ ИНСТРУКТОРОВ ГОРНЫХ ЛЫЖ И СНОУБОРДА.

Как правильно и, самое главное, безопасно кататься могут объяснить, показать и научить только профессионалы. В ШКОЛЕ ИНСТРУКТОРОВ берутся обучать новичков любого возраста в группах или индивидуально. Если же вы мало-мальски освоили самостоятельно лыжи или сноуборд, но хотите отточить свое мастерство – помогут и в этом. Разве не чудесный подарок себе, детям или близким, - воспользоваться такой возможностью и приобщиться к спорту. А если встать на лыжи или сноуборды целой семьей или дружной компанией?

Кстати, конец зимнего сезона вовсе не означает, что обучение закончилось. Все желающие летом могут осваивать ролики и скейт под присмотром опытных тренеров.

Школа инструкторов горных лыж и сноуборда:

г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/4, телефон: 40-53-17 (с 09.00 до 20.00).

НЕОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ

Это, пожалуй, самые сложные подарки. Казалось бы, выбирай что пооригинальней и вручай. Но на самом деле, если вы собрались дарить подарок с юмором, нужно очень хорошо знать человека.

Например, любителю и ценителю вина можно подарить... копилку для винных пробок. Поклоннику «Звёздных войн» - халат джедая (в махровом исполнении). Заядлому рыбаку - аква-ферму, это такой мини-аквариум для одной рыбки, на крыше которого к тому же растут цветы.

Кстати, о растениях. В интернете много вариантов наборов для выращивания чего-нибудь, например, кедра или туи. Чем не подарок для того, кто любит отдых на природе или имеет собственный дом, вокруг которого можно высадить деревья?

Одним словом, не бойтесь шутить с теми, кто понимает шутки.

И СНОВА О ЖЕНСКОМ...

Если вашей второй половине нравится нежиться в ванной, подарите ей специальный столик, который крепится прямо на ванну. На нем можно разместить книгу, планшет, бокал шампанского, арома-свечи и просто маникюрный набор.

Ваша дама любит кулинарничать? Никаких сковородок и кастрюль! Иначе всё может закончится печально. Подарите что-нибудь более экзотическое, например, набор для фондю или для приготовления кейк-попсов.

А для любительница домашних растений, выращивающих дома сады-огороды, есть прекрасный садовый набор. В отдельном чемоданчике всё необходимое: лопатки, грабельки, секатор и специальный шнур для подвязывания растений. И все это лежит в удобном и очень женском розовом чемоданчике.

Одним словом, чем лучше вы знаете свою вторую половину, тем легче вам будет придумать ей подарок.

ГАДЖЕТЫ

Без них в современном мире никуда. Отрываемся на полчаса от собственного телефона и пытаемся вспомнить, а чего не хватает вашему (ей) любимому (ой). Он давно хочет новые колонки или поговаривал о беспроводных наушниках? А может, ему банально нужен новый жесткий диск или новая мышь для игр? Или ваша девушка мечтает о новом, непременно, золотистом смартфона? Отправляемся за покупками в магазин. Если хотим удивить чем-нибудь более оригинальным, то «топаем» в интернет. А там есть такие штуки, как зимние сенсорные перчатки. В них на кончиках большого, среднего и указательного пальцев вшит специальный токопроводящий материал, который позволяет работать на улице в холод со смартфонами и планшетами. Или, например, интерактивная футболка: футболка-гитара, футболка-синтеза тор, футболка-барабан . Надеваем и устраиваем концерт новогодней музыки.

И еще немного примеров: мини-аппарат для приготовления сладкой ваты; пульт для селфи; электрошоковый детектор лжи, устройство анти-сон для водителя.

До Нового года остались считанные дни, но это не повод опускать руки. Еще есть время определиться с подарком и купить его. Не стоит останавливаться на деньгах в красивом конверте, хотя и такой подарок может оказаться для кого-то желанным.