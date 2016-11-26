Фестиваль восточного танца
26 ноября в корейском культурном центре проходил фестиваль восточного танца, в котором принимали участие три городских коллектива: "Амира", "Багира" и "Джамиля"
Три южно-сахалинских коллектива: "Амира", "Багира" и "Джамиля" представили свои номера на фестивале восточного танца. Они показывали как свои сольные постановки, так и групповые.
Дебютантками фестиваля стали Пономарёва Соня и Смирнова Лилия из Белгорода (Подмосковье), сейчас живущая в Томари.
В будущем подобные фестивали планируется проводить дважды в год.
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Комментарии
точка_G
Написано 1 декабря, в 11:28 Отредактированно 1 декабря, в 11:28
Меня туда надо.Кааак выыышла бы
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+6
ateriya
Написано 1 декабря, в 20:29
а наряды то какие шикарные! эх ну почему в нашем продвинутом веке в такой красоте не походишь?
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+2
Натали)))
Написано 7 декабря, в 16:27
ateriya, потому что, наверное, это не наша культура
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+2
ateriya
Написано 7 декабря, в 16:50
Натали))), но это так красиво. Просто порой обидно что мы с восхищением смотрим на наряды и культуру других стран а свою вообще не знаем. А ведь у нас какие наряды и традиции!
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+3
Натали)))
Написано 7 декабря, в 16:54
ateriya, вот, одевайтесь в наше сарафан forever
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+2
Ogonek
Написано 7 декабря, в 16:59
я с удовольствием посмотрела фоторепортаж...так как моя подруга танцует в танцевальном коллективе "Джамиля"..и я ее увидела на многих фотографиях..молодцы девчата..а ведь многим уже "за"....а танцуют как..просто загляденье..
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+3
qwert
Написано 19 декабря, в 14:19
как то мрачновато... безформенные пожилые полуголые тела несколько страшновато смотрятся
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0