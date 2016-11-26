26 ноября в корейском культурном центре проходил фестиваль восточного танца, в котором принимали участие три городских коллектива: "Амира", "Багира" и "Джамиля"

Три южно-сахалинских коллектива: "Амира", "Багира" и "Джамиля" представили свои номера на фестивале восточного танца. Они показывали как свои сольные постановки, так и групповые.

Дебютантками фестиваля стали Пономарёва Соня и Смирнова Лилия из Белгорода (Подмосковье), сейчас живущая в Томари.

В будущем подобные фестивали планируется проводить дважды в год.