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Фестиваль восточного танца

Фестиваль восточного танца

26 ноября в корейском культурном центре проходил фестиваль восточного танца, в котором принимали участие три городских коллектива: "Амира", "Багира" и "Джамиля"

Три южно-сахалинских коллектива: "Амира", "Багира" и "Джамиля" представили свои номера на фестивале восточного танца. Они показывали как свои сольные постановки, так и групповые.
 
Дебютантками фестиваля стали Пономарёва Соня и Смирнова Лилия из Белгорода (Подмосковье), сейчас живущая в Томари.
 
В будущем подобные фестивали планируется проводить дважды в год.
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Фестиваль восточного танца, Фото: 122
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Фестиваль восточного танца, Фото: 132
Фестиваль восточного танца, Фото: 133
Фестиваль восточного танца, Фото: 134
Фестиваль восточного танца, Фото: 135
Фестиваль восточного танца, Фото: 136
Фестиваль восточного танца, Фото: 137
Фестиваль восточного танца, Фото: 138
Фестиваль восточного танца, Фото: 139
Фестиваль восточного танца, Фото: 140
показать все фотографии
26 ноября 2016 г.

 

Автор: Сергей Маслаков, 28 ноября, в 14:00 +7
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Событие
концерт
Место
корейский культурный центр
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Комментарии
точка_G
Написано 1 декабря, в 11:28 Отредактированно 1 декабря, в 11:28
Меня туда надо.Кааак выыышла бы
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+6
ateriya
Написано 1 декабря, в 20:29
а наряды то какие шикарные! эх ну почему в нашем продвинутом веке в такой красоте не походишь?
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+2
Натали)))
Написано 7 декабря, в 16:27
ateriya, потому что, наверное, это не наша культура
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+2
ateriya
Написано 7 декабря, в 16:50
Натали))), но это так красиво. Просто порой обидно что мы с восхищением смотрим на наряды и культуру других стран а свою вообще не знаем. А ведь у нас какие наряды и традиции!
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+3
Натали)))
Написано 7 декабря, в 16:54
ateriya, вот, одевайтесь в наше
сарафан forever
Ответить
+2
Еще 8 комментариев
Ogonek
Написано 7 декабря, в 16:59
я с удовольствием посмотрела фоторепортаж...так как моя подруга танцует в танцевальном коллективе "Джамиля"..и я ее увидела на многих фотографиях..молодцы девчата..а ведь многим уже "за"....а танцуют как..просто загляденье..
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+3
qwert
Написано 19 декабря, в 14:19
как то мрачновато... безформенные пожилые полуголые тела несколько страшновато смотрятся
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