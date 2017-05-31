«В меня кидали бутылками…»: в Южно-Сахалинске выступили молодые рэперы

В Южно-Сахалинске прошел очередной рэп-концерт проекта «Голос улиц». Вечеринка собрала больше 50 ценителей хип-хопа. Гостям представили свое творчество Kostya Kost, Hof, Q-Brainz, Mr. Janko, Kotis и другие исполнители. Также на сцене выступил и сам организатор, Виктор Демидов, известный как Vitya Dee. Он ведет проект с момента его зарождения и хочет, чтобы «Голос улиц» покорил весь Дальний Восток. По его словам, проект эксклюзивен и не имеет аналогов в России: организаторы бесплатно продюсируют и перевозят новоиспеченных артистов на выступления в районы области. Например, за репетиции, аренду помещений, работу с участниками и рекламу молодые исполнители ничего не платят.

– Мы хотим популяризировать творчество молодежи, дать ей верный вектор развития, – рассказал журналисту astv.ru Виктор. – Когда ребята показывают, на что способны, и видят отклик слушателей, им хочется двигаться дальше. Для них это хороший старт будущим творческим свершениям.

Один из исполнителей не афиширует свое имя, скрывается за маской и носит творческий псевдоним Chyo The-Radio. Он не любит публичность и хочет раскрыть слушателям себя в музыке. Раньше исполнитель был непосредственным участником проекта, но потом решил заняться сольным творчеством. На концерте он в качестве специального гостя. Однако в хип-хопе пробовал себя и до «Голоса улиц».

– Впервые познакомился с рэпом во Владивостоке в 13 лет. В то время там как раз развивалось это направление. Когда я проводил свои первые выступления, это было ужасно – в меня кидали бутылками. Но я не сдался, потому что влюбился в хип-хоп, – говорит Chyo The-Radio. По его словам, проект дал ему большой опыт и много новых знакомств.

Гостями концерта была в основном молодежь. Они активно поддерживали исполнителей.

– Здесь хорошая атмосфера. Люди делают музыку и стремятся сделать её лучше с каждым разом. Это похвально, их приятно слушать, – поделился впечатлениями один из гостей, Евгений Пак.

Через месяц проекту исполнится год: первое мероприятие состоялось в июле 2016 года. В кастинге на «Голос улиц» могут принять участие все желающие, уверяют авторы. Следующий концерт пройдет в Аниве уже в эту субботу, 10 июня.