Всероссийский день гимнастики на Сахалине отметили фестивалем спорта
Автором проекта стал трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике Александр Буклов
Во дворце спорта «Кристалл» состоялось красочное шоу, которое объединило спортсменов разных видов спорта, танцевальные и вокальные коллективы Дальнего Востока. Автором проекта стал трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике Александр Буклов. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
- Всегда есть шероховатости, но в целом, я доволен результатом. Дети, которые участвовали в фестивале, не имеют опыта в подобных мероприятиях, и мы боялись, что они не смогут донести всю идею. Но уже на первых репетициях стало понятно - они справятся. Мало того, что они стали первооткрывателями, на Сахалине такого еще не было, так еще и получили огромный опыт, пройдя весь путь вместе с нами, - поделилась неоднократная чемпионка России по художественной гимнастике, соавтор проекта "Жить, побеждая!" Анна Епифанова.
Главным идейным вдохновителем фестиваля стал Александр Буклов. Кстати, Александр в прошлом сахалинец. Родился в Охе. Маленьким вместе с родителями уехал в Самару. Это уже не первый визит Александра на Сахалин. Вместе со своей командой они приезжали, чтобы провести учебно-тренировочные сборы для островных гимнасток.
-Проект "Жить, побеждая!" носит благотворительный характер. Все вырученные деньги с продажи билетов пойдут на покупку спортивного инвентаря детскому дому-интернату для инвалидов в поселке Кировское Тымовского района. Ребята сегодня приехали к нам на концерт, - рассказал Александр Буклов. - Получился у нас спектакль, потому что это было именно театрализованное представление, или нет - судить не мне, а зрителям. Судя по их овациям, которые звучали на протяжении всего вечера, дети справились.
- До мурашек, до слез. По-другому сказать не могу. Заставили нас задуматься о глобальных вещах. Мы не сразу поняли, что это сахалинские дети. Но так здорово, что наши ребята смогли донести, казалось бы, элементарные, но такие важные вещи для всего человечества, - комментируют зрители.
- У меня шок, причем приятный. Никогда бы не подумал, что можно объединить разные виды спорта и это даст такой эффект. Я задумался над тем, что увидел. Спасибо детям и организаторам. Мы ждем повторения. Хочется еще, - добавляют зрители.
Всего в фестивале приняло участие около 250 спортсменов из отделений художественной гимнастики, спортивной гимнастики, черлидинга, танцевального спорта, восточных видов единоборств со всего Дальнего Востока, а также творческие коллективы из нескольких районов Сахалинской области.