Всероссийский день гимнастики на Сахалине отметили фестивалем спорта

Во дворце спорта «Кристалл» состоялось красочное шоу, которое объединило спортсменов разных видов спорта, танцевальные и вокальные коллективы Дальнего Востока. Автором проекта стал трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике Александр Буклов. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Всегда есть шероховатости, но в целом, я доволен результатом. Дети, которые участвовали в фестивале, не имеют опыта в подобных мероприятиях, и мы боялись, что они не смогут донести всю идею. Но уже на первых репетициях стало понятно - они справятся. Мало того, что они стали первооткрывателями, на Сахалине такого еще не было, так еще и получили огромный опыт, пройдя весь путь вместе с нами, - поделилась неоднократная чемпионка России по художественной гимнастике, соавтор проекта "Жить, побеждая!" Анна Епифанова.

Главным идейным вдохновителем фестиваля стал Александр Буклов. Кстати, Александр в прошлом сахалинец. Родился в Охе. Маленьким вместе с родителями уехал в Самару. Это уже не первый визит Александра на Сахалин. Вместе со своей командой они приезжали, чтобы провести учебно-тренировочные сборы для островных гимнасток.

-Проект "Жить, побеждая!" носит благотворительный характер. Все вырученные деньги с продажи билетов пойдут на покупку спортивного инвентаря детскому дому-интернату для инвалидов в поселке Кировское Тымовского района. Ребята сегодня приехали к нам на концерт, - рассказал Александр Буклов. - Получился у нас спектакль, потому что это было именно театрализованное представление, или нет - судить не мне, а зрителям. Судя по их овациям, которые звучали на протяжении всего вечера, дети справились.

- До мурашек, до слез. По-другому сказать не могу. Заставили нас задуматься о глобальных вещах. Мы не сразу поняли, что это сахалинские дети. Но так здорово, что наши ребята смогли донести, казалось бы, элементарные, но такие важные вещи для всего человечества, - комментируют зрители.

- У меня шок, причем приятный. Никогда бы не подумал, что можно объединить разные виды спорта и это даст такой эффект. Я задумался над тем, что увидел. Спасибо детям и организаторам. Мы ждем повторения. Хочется еще, - добавляют зрители.

Всего в фестивале приняло участие около 250 спортсменов из отделений художественной гимнастики, спортивной гимнастики, черлидинга, танцевального спорта, восточных видов единоборств со всего Дальнего Востока, а также творческие коллективы из нескольких районов Сахалинской области.