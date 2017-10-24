Сахалинец отправится в колонию строгого режима за угрозу сожительнице
Приставив нож к горлу женщины, он украл у нее 8,5 тысяч рублей
Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Шахтерска.
Как сообщают в Сахалинской областной прокуратуре, мужчина признан виновным в угрозе убийством и краже.
Суд установил, что ночью 23 июля подсудимый был пьян. Держа нож около шеи своей сожительницы, он угрожал ее убить, а потом похитил 8,5 тысяч рублей.
Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, учитывая, в том числе наличие рецидива, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Другие статьи по темам
Прочее
Поживите вы врозь светло жители.
Может, сделаете вы вывод, как жили:
Ни о чём никогда не тужили.
Ээээмммэээ... Это либо смешно, либо совсем не смешно! Какая в едрёную баню "угроза убийством и кража"????
С юридической и практической (фактической) точки зрения:
Кража - тайное хищение чужого имущества
Грабеж - открытое хищение чужого имущества, -
Вообще-то вооруженный грабеж/открытое хищение с применением оружия или внешне сходных предметов, предметов, которые могут использоваться в качестве оружия, а так же с угозой их применения или угрозой убийством называется РАЗБОЙ и карается при угрозах применения оружия сроком до 8 лет и при применении оружия сроком от 8 до 12 лет в зависимости от последствий (напугали, ранили, убили).
Как можно угрожая убийством с ножом у горла тайно похитить имущество и потом еще получить всего три года тюрьмы? Маразм...
Так что либо у мужика есть хорошие связи, либо деньги и хороший адвокат.