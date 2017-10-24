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Сахалинец отправится в колонию строгого режима за угрозу сожительнице

Сахалинец отправится в колонию строгого режима за угрозу сожительнице

Приставив нож к горлу женщины, он украл у нее 8,5 тысяч рублей

Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Шахтерска.

Как сообщают в Сахалинской областной прокуратуре, мужчина признан виновным в угрозе убийством и краже.  

Суд установил, что ночью 23 июля подсудимый был пьян. Держа нож около шеи своей сожительницы, он угрожал ее убить, а потом похитил 8,5 тысяч рублей. 

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, учитывая, в том числе наличие рецидива, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:40 +2
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:10
Ох, уж эти сожители-жители,
Поживите вы врозь светло жители.
Может, сделаете вы вывод, как жили:
Ни о чём никогда не тужили.
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:38
М-да рецидив не излечим. 60 лет пора бы и мозги включать хоть иногда
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:06
ZLOI275, Рубильник сломался, предохранители сгорели, а денЕг нЕма......
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:20
Почетный житель города скорее всего, с доски почета фотка в райотделе милиции не исчезала, если так упаковали.
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+1
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 18:25
"...мужчина признан виновным в угрозе убийством и краже"
Ээээмммэээ... Это либо смешно, либо совсем не смешно! Какая в едрёную баню "угроза убийством и кража"????
С юридической и практической (фактической) точки зрения:
Кража - тайное хищение чужого имущества
Грабеж - открытое хищение чужого имущества, -
Вообще-то вооруженный грабеж/открытое хищение с применением оружия или внешне сходных предметов, предметов, которые могут использоваться в качестве оружия, а так же с угозой их применения или угрозой убийством называется РАЗБОЙ и карается при угрозах применения оружия сроком до 8 лет и при применении оружия сроком от 8 до 12 лет в зависимости от последствий (напугали, ранили, убили).
Как можно угрожая убийством с ножом у горла тайно похитить имущество и потом еще получить всего три года тюрьмы? Маразм...
Так что либо у мужика есть хорошие связи, либо деньги и хороший адвокат.
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0
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 18:32
Да сказал бы "каюсь, виноват, я больше так не буду" - дали бы условку.
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