Сахалинец отправится в колонию строгого режима за угрозу сожительнице

Приставив нож к горлу женщины, он украл у нее 8,5 тысяч рублей

Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Шахтерска.

Как сообщают в Сахалинской областной прокуратуре, мужчина признан виновным в угрозе убийством и краже.

Суд установил, что ночью 23 июля подсудимый был пьян. Держа нож около шеи своей сожительницы, он угрожал ее убить, а потом похитил 8,5 тысяч рублей.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, учитывая, в том числе наличие рецидива, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.