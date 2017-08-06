«Сахалин» снова возглавил турнирную таблицу

Фото: ПСК "Сахалин"

Он одержал победу в Омске в футбольном первенстве

«Сахалин» привез из Омска три очка: накануне островные футболисты одержали верх в матче с местным «Иртышом». Счет игры – 2:1 в пользу сахалинцев.

Как сообщал ASTV.RU, в субботу прошел очередной тур первенства России по футболу во втором дивизионе (зона «Восток»). «Сахалин» встретился с аутсайдером в Омске. В игре не возникло серьезных проблем: на 16 минуте Александр Гаглоев с пенальти открыл счет, на 34-й хозяева его сравняли, но ненадолго. Уже в конце первого тайма, на 42 минуте, Юрий Коломыц снова вывел гостей вперед. Счет 2:1 продержался до конца встречи.

В субботу, 19 августа, прошли ее два матча первенства. В Чите местная команда уступила 0:1 иркутскому «Зениту», а в Барнауле «Динамо» разошлось по нулям со «Сменой».

«Сахалин» вновь возглавил турнирную таблицу с 9 очками после четырех игр. На два очка меньше, но одна игра в запасе у «Динамо-Барнаул».