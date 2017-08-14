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Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения
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Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения

Девушка решила бесплатно присвоить вещь из отдела "Прогрессив"

Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения.

18 августа примерно в 15:45 девушка зашла в отдел "Прогрессив", начала рассматривать вещи на вешалке. Затем она уронила одну из вещей (как позже выяснилось - футболку), а с пола подняла и повесила назад уже пустые "плечики". Вновь присев, посетительница торговой точки оторвала ценик и засунула футболку к себе в сумку. 

Девушка еще немного походила по магазину и ушла. 

"Она постоянно оглядывалась по сторонам, видимо, переживая, что ее поступок могут увидеть. Но не ожидала, что в магазине работают три видеокамеры", - говорят продавцы.

Сейчас девушку разыскивают.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:34 +6
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Событие
кража
Место
Холмск
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 13:52
и это будущая жена и мать...
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:58
На первом видео видно, что из рюкзака выглядывает чётная вещь...

Правильно в народе говорят: сколько верёвочка не вьётся, конец обязательно будет. Не тобой положено, не тобой и возьмётся.... Видео камеры тому доказательство...
Очевидно, не в первый раз....
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+3
S.V.
Написано сегодня, в 14:08
теперь на пожизненное в "Чёрный дельфин".

а если серьёзно...здоровая кобыла,пахать и пахать....а пахать никто не хочет...не нашла работы видимо,где в чистоте сидеть за компом,бумагами обложиться,да чатиться весь день с кем-нибудь,вот и пошла на лёгкую добычу...
Современное общество....
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+5
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 14:26
S.V., видимо девушка с "принципами"

кабы была без них то могла за час на десяток футболок заработать
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+3
evgenytolich
Написано сегодня, в 14:21
Старший брат за тобой наблюдает! Честно говоря это верх идиотизма воровать на камеру! В наше время камеры практически везде!
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0
Meri_Sibli
Написано сегодня, в 15:11
Я понимаю,когда мы с подругами в начале двухтысячных так делали в дом торговли,где одна рабочая камера всего была,ну тут реальный глюк..Сейчас по пять камер в самом захудалом ларьке.Думаю эта футболка покатит на значительный ущерб,а значит ч.2 ст.158 УК РФ,до 5 лет лишения свободы,либо штраф в двести штук))Ну что посажирка с мутного болота,скажи на камеру"привет Лефинки")))
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+2
ocharovashka
Написано сегодня, в 15:15
Фу какая позоруха
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 17:43
Прав был классик. В 21 веке, у каждого будет свои 10 минут славы.
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0
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 18:04
Не чего вы не понимаете , это у неё хобби такое
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0
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