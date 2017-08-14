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Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения.

18 августа примерно в 15:45 девушка зашла в отдел "Прогрессив", начала рассматривать вещи на вешалке. Затем она уронила одну из вещей (как позже выяснилось - футболку), а с пола подняла и повесила назад уже пустые "плечики". Вновь присев, посетительница торговой точки оторвала ценик и засунула футболку к себе в сумку.

Девушка еще немного походила по магазину и ушла.

"Она постоянно оглядывалась по сторонам, видимо, переживая, что ее поступок могут увидеть. Но не ожидала, что в магазине работают три видеокамеры", - говорят продавцы.

Сейчас девушку разыскивают.