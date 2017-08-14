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Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения
Девушка решила бесплатно присвоить вещь из отдела "Прогрессив"
Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения.
18 августа примерно в 15:45 девушка зашла в отдел "Прогрессив", начала рассматривать вещи на вешалке. Затем она уронила одну из вещей (как позже выяснилось - футболку), а с пола подняла и повесила назад уже пустые "плечики". Вновь присев, посетительница торговой точки оторвала ценик и засунула футболку к себе в сумку.
Девушка еще немного походила по магазину и ушла.
"Она постоянно оглядывалась по сторонам, видимо, переживая, что ее поступок могут увидеть. Но не ожидала, что в магазине работают три видеокамеры", - говорят продавцы.
Сейчас девушку разыскивают.
Правильно в народе говорят: сколько верёвочка не вьётся, конец обязательно будет. Не тобой положено, не тобой и возьмётся.... Видео камеры тому доказательство...
Очевидно, не в первый раз....
а если серьёзно...здоровая кобыла,пахать и пахать....а пахать никто не хочет...не нашла работы видимо,где в чистоте сидеть за компом,бумагами обложиться,да чатиться весь день с кем-нибудь,вот и пошла на лёгкую добычу...
Современное общество....
кабы была без них то могла за час на десяток футболок заработать