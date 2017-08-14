Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске

фото и видео любительские

В Поронайске презентовали книгу "Листая любимой газеты страницы". Мероприятие прошло 18 августа. Инициаторы издания - поронайская местная общественная организация пенсионеров и модельная центральная библиотека.

Мероприятие посвятили 70-летию Сахалинской области и юбилеям поронайских газет "Звезда" (70 лет), "Заря Востока" (65 лет), "Экспресс" (20 лет).

Презентация началась в кино-концертном зале "Центральный". Были приглашены бывшие и работающие сейчас сотрудники периодических изданий. Также вспомнили журналистов, которые ушли из жизни - Тамару Потапенко (была редактором газеты "Звезда"), Галину Мечеву (была корреспондентом газеты "Звезда") и других.

Работники районных газет получили в подарок по экземпляру книги.



На вечере звучали слова поздравлений, зрителям были представлены вокальные и хореографические номера местных коллективов и солистов.