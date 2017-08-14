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Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске
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Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске

Мероприятие посвятили 70-летию Сахалинской области и юбилеям поронайских изданий"Звезда", "Заря Востока", "Экспресс"

В Поронайске презентовали книгу "Листая любимой газеты страницы". Мероприятие прошло 18 августа. Инициаторы издания - поронайская местная общественная организация пенсионеров и модельная центральная библиотека.

Мероприятие посвятили 70-летию Сахалинской области и юбилеям поронайских газет "Звезда" (70 лет), "Заря Востока" (65 лет), "Экспресс" (20 лет).

Презентация началась в кино-концертном зале "Центральный". Были приглашены бывшие и работающие сейчас сотрудники периодических изданий. Также вспомнили журналистов, которые ушли из жизни - Тамару Потапенко (была редактором газеты "Звезда"), Галину Мечеву (была корреспондентом газеты "Звезда") и других. 

Работники районных газет получили в подарок по экземпляру книги. 

На вечере звучали слова поздравлений, зрителям были представлены вокальные и хореографические номера местных коллективов и солистов. 

Галерея
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 1
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 2
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 3
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 4
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 5
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 6
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 7
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 8
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 9
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 10
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 11
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 12
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 13
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 14
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 15
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 16
Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске, Фото: 17
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Книгу "Листая любимой газеты страницы" презентовали в Поронайске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:23 +3
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