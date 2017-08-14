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В анивской школе открыли зал для бокса

В анивской школе открыли зал для бокса

Он стал первым в районе

Анивская секция бокса, открытая год назад при школе № 2, получила собственное оборудованное помещение. В районном центре прошла церемония открытия зала по боксу. Как отмечают в районной администрации, это стало большим событием для профессионалов и любителей.

На торжество по случаю прибыли представители областной федерации и именитые спортсмены. Право перерезать ленту предоставили заместителю президента федерации по боксу Максиму Трофимову и главе района Александру Ивашову.

В секции занимаются не только подростки. Навыки точных ударов отрабатывают под руководством тренера Артура Гарибяна представители рабочей молодежи, опытные спортсмены, предприниматели, военнослужащие. Есть у боксеров и первые победы в соревнованиях областного уровня. Интерес к занятиям боксом у местных ребят растет, в секции уже занимаются более 20 человек, а желающих еще больше.

По словам мэра, сегодня Анива переживает настоящий спортивный бум, популярность занятий физической культурой растет из года в год. Он поблагодарил президента Сахалинской федерации бокса в лице двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова за оказанное содействие в развитии этого вида спорта и за то, что в районе появился собственный тренер.

В свою очередь, Максим Трофимов оценил усилия местной власти по привлечению профессионалов в район и пообещал, что в скором времени в новом зале пройдут соревнования областного уровня.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:34 +1
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Комментарии
Vings
Написано вчера, в 20:45
Пускай дети тренируются. Спорт есть спорт. Чем больше детей будут заниматься спортом, тем меньше на улице дурью будут маяться и с малолетства к всякой гадости приучаться типа пиво, бормотухи или энергетиков.
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MARBLE
Написано вчера, в 22:26
Ой.... А у нас салют в честь города отгремел....
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