В анивской школе открыли зал для бокса

Анивская секция бокса, открытая год назад при школе № 2, получила собственное оборудованное помещение. В районном центре прошла церемония открытия зала по боксу. Как отмечают в районной администрации, это стало большим событием для профессионалов и любителей.

На торжество по случаю прибыли представители областной федерации и именитые спортсмены. Право перерезать ленту предоставили заместителю президента федерации по боксу Максиму Трофимову и главе района Александру Ивашову.

В секции занимаются не только подростки. Навыки точных ударов отрабатывают под руководством тренера Артура Гарибяна представители рабочей молодежи, опытные спортсмены, предприниматели, военнослужащие. Есть у боксеров и первые победы в соревнованиях областного уровня. Интерес к занятиям боксом у местных ребят растет, в секции уже занимаются более 20 человек, а желающих еще больше.

По словам мэра, сегодня Анива переживает настоящий спортивный бум, популярность занятий физической культурой растет из года в год. Он поблагодарил президента Сахалинской федерации бокса в лице двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова за оказанное содействие в развитии этого вида спорта и за то, что в районе появился собственный тренер.

В свою очередь, Максим Трофимов оценил усилия местной власти по привлечению профессионалов в район и пообещал, что в скором времени в новом зале пройдут соревнования областного уровня.