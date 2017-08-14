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Цена «охлажденки» в Сахалинской области за два года упала в 2,5 раза

Цена «охлажденки» в Сахалинской области за два года упала в 2,5 раза

Об этом Минвостокразвития сообщил руководитель «Мерси Агро Сахалин»

Стоимость охлажденного мяса в Сахалинской области после появления крупного местного производителя снизилась в 2,5 раза. Об этом сообщает министерство РФ по развитию Дальнего Востока. По данным чиновников, если в 2015 году свежая свинина на кости в магазинах стоила 600 рублей, то сейчас ее реально приобрести за 250.

Снижение цен, говорится в пресс-релизе министерства, обеспечил резидент территории опережающего развития «Южная» – АО «Мерси Агро Сахалин».

В настоящее время по словам генерального директора компании Алексея Пахомова, построена первая очередь комплекса и завершается строительство второй. Плановая дата по выходу продукции второй очереди свинокомплекса на 50 000 голов – первая половина октября 2017 года.

«Пока проект региональный. С выходом второй очереди собственного производства обеспеченность Сахалинской области мясом достигнет только 67 %. Пока еще рано говорить о том, куда двигаться дальше. Надо население области накормить. В то же время с точки зрения перспективных рынков сбыта мы активно ведем переговоры с японскими компаниями о возможности поставки продукции в Японию в случае открытия этого рынка для российских производителей», – уточнил глава компании.

ТОР «Южная» создана в Сахалинской области в марте 2016 года. ТОР представлена четырьмя площадками: «Таранай» и «Троицкое» (Анивский городской округ), «Южно-Сахалинск» (Южно-Сахалинский городской округ) и «Пензенское» (Томаринский городской округ). Основная специализация ТОР – сельское хозяйство. Ожидается, что благодаря созданию ТОР «Южная» остров перейдет на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. Для реализации проектов в данной ТОР подано семь заявок с объемом частных инвестиций на сумму 17,8 миллиарда рублей. Уже реализуются три проекта на 7,7 миллиарда рублей частных инвестиций, в рамках которых будет создано 453 новых рабочих места.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:51 0
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