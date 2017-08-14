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В Невельске в одном из домов взорвался щиток с электропроводкой

В Невельске в одном из домов взорвался щиток с электропроводкой

Густой темный дым было видно во всей округе

Сегодня в центре Невельска горела квартира в пятиэтажном жилом доме. Пожар случился вечером. На видео, присланном в адрес ASTV.RU, заметен густой темно-серый дым, вырывающийся из одного из окон.

По имеющимся данным, возгорание произошло по адресу: Школьная, 89. Причиной стал электрический щиток, находящийся на лестничной площадке одного из подъездов. Он взорвался и загорелся. При происшествии никто не пострадал.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 23:45 0
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