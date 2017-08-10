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«Сахалин» потерпел первое в новом сезоне поражение
Фото: ПСК "Сахалин"

«Сахалин» потерпел первое в новом сезоне поражение

Его обыграли с минимальным счетом

«Сахалин» уступил в своем первом выездном матче нового футбольного сезона. Накануне ночью по сахалинскому времени команда сыграла в Барнауле. Итог встречи – 1:0 в пользу хозяев, «Динамо».

Единственный мяч во встрече был забит на 32-й минуте полузащитником алтайской команды Денисом Чудояковым.

- Мы получили необязательный гол, при этом не реализовали свои моменты, которых в этом матче было достаточно. Разберем ошибки, сделаем выводы и отправимся в Омск, откуда мы должны увезти 3 очка. Радует, что у нас нет серьезных травм, - прокомментировал игру главный тренер команды Дмитрий Емельянов.

Еще один матч 3-го тура первенства России по футболу в зоне «Восток» 2-го дивизиона прошел в Омске. Хозяева, «Иртыш», уступили комсомольской «Смене» со счетом 0:1.

Сейчас «Сахалин» с 6-ю очками занимает втору строчку турнирной таблицы. Столько же очков у «Динамо-Барнаул», но за счет победы в личной встрече и одной игры в запасе алтайская команда находится выше.

Следующая встреча с участием островной команды пройдет 19 августа в Омске. Соперником станет «Иртыш», пока не набравший ни одного очка в турнире.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:59 −1
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