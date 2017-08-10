Пожар в многоквартирном доме потушили в Невельске

16 августа в 09.10 диспетчеру Невельского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, в жилом многоквартирном доме по ул. 70-лет Октября горит квартира.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты.

На тот момент квартира на пятом этаже площадью 20 кв. метров была задымлена. Возгорание было локализовано в 09.20, а в 09.23 полностью ликвидировано.

В тушении было задействовано 5 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.