Футболисты «Сахалина» сегодня играют в Барнауле

Фото: ПСК "Сахалин"

В прошлом году местное «Динамо» ни разу не уступило островитянам

Сегодня футболисты профессионального спортивного клуба «Сахалин» проведут очередной матч в первенстве России (зон «Восток» 2-го дивизиона). Встреча станет первой в сезоне, которую островитяне проведут на выезде. Они находятся в Барнауле.

Хозяева поля – «Динамо» – на сегодня сумели сыграть в первенстве один матч. Неделю назад дома они одержали верх над омским «Иртышом» со счетом 1:0.

В прошлом сезоне «Динамо-Барнаул» был одним из самых неудобных соперников для «Сахалина». В трех из четырех встреч островная команда уступила, еще один матч был сведен вничью.

Сегодняшняя встреча в столице Алтайского края начнется в 22:30 по сахалинскому времени.