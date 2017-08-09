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Футболисты «Сахалина» сегодня играют в Барнауле
Фото: ПСК "Сахалин"

Футболисты «Сахалина» сегодня играют в Барнауле

В прошлом году местное «Динамо» ни разу не уступило островитянам

Сегодня футболисты профессионального спортивного клуба «Сахалин» проведут очередной матч в первенстве России (зон «Восток» 2-го дивизиона). Встреча станет первой в сезоне, которую островитяне проведут на выезде. Они находятся в Барнауле.

Хозяева поля – «Динамо» – на сегодня сумели сыграть в первенстве один матч. Неделю назад дома они одержали верх над омским «Иртышом» со счетом 1:0.

В прошлом сезоне «Динамо-Барнаул» был одним из самых неудобных соперников для «Сахалина». В трех из четырех встреч островная команда уступила, еще один матч был сведен вничью.

Сегодняшняя встреча в столице Алтайского края начнется в 22:30 по сахалинскому времени.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:13 0
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