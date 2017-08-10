Продолжается опрос по применению светового дизайна в Южно-Сахалинске

Продолжается опрос горожан о необходимости использования архитектурно-художественной подсветки зданий и объектов городской инфраструктуры. На сегодняшний день свое мнение на официальном сайте администрации областного центра выразили более 1500 пользователей.

- Комфортная городская среда - это не только хорошие дорогие и уютные зеленые скверы, но и художественное оформление города, которое складывается из внешнего вида фасадов и архитектурной подсветки. При этом она может быть разной - мы выделяем или определенные архитектурные элементы, или отдельно стоящее здание из общей городской среды, - говорит о применении светового дизайна начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Алексей Брусенцев. - Либо создаем световые акценты, их в городе становится больше - это новый комплекс на площади Победы, здание правительства региона, Чехов-центр и ряд других. Расценивая опыт крупных городов России, того же Владивостока, который весь играет огнями, даже на многоквартирных домах. Наш город тоже должен развиваться в данном направлении, конечно, наряду с текущим благоустройством.

В марте этого года на суд общественности была представлена концепция архитектурно-художественной подсветки «Светлый город». Сегодня работа над ней продолжается. Некоторые положения уже реализуются - при капитальном ремонте фасадов зданий на них устанавливается декоративное освещение. Следующим этапом станет художественная подсветка ряда центральных улиц города. После этого при помощи светового дизайна планируется преобразить общественные пространства, скверы и социальные объекты.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, архитектурно-художественное освещение зданий стало одной из непременных составляющих современного облика городских улиц. Первопроходец в применении светового дизайна - столица России. В рамках программы «Моя улица» там преобразились многие памятники архитектуры, улицы и даже автомобильные развязки. В ближайшее время в Москве аналогично собираются украсить Воробьевы горы. Подсветка зданий широко используется и у наших соседей по Дальневосточному федеральному округу. Лидером здесь является Владивосток, применивший световые технологии почти 10 лет назад. Первыми подсвеченными объектами стали ростральная колонна и здание почтамта на привокзальной площади. Позже сотни стробоскопов появились на владивостокской телевышке. При этом приморские архитекторы стараются с помощью света создавать определенные образы, например световые ступени, по замыслу светодизайнеров, они служат символом развития города: по ним Владивосток движется вперед.

В Южно-Сахалинске архитектурная подсветка стала применяться не так давно, но этот опыт и эксперты, и горожане считают успешным. Декоративное освещение помогает преобразить улицы и придать зданиям выразительность, делает город современным, что отмечают даже гости областного центра.

- Я первый раз у вас, и даже на концерте сказала, у меня любимый город Сан-Франциско, а сейчас у него появился конкурент - Южно-Сахалинск, - рассказывает автор экспериментального музыкального проекта Mustelide Наталья Куницая из Белоруссии. - В вашем городе люди умеют получать удовольствие от жизни, мне тут очень понравилось, я даже поменяла билеты, чтобы остаться на несколько дней дольше.

Привычному облику зданий световой дизайн дает новую жизнь, особенно в вечернее время, а новым объектам позволяет подчеркнуть их неповторимость. Например, многие горожане восторгались видом колоннады входной группы мемориального комплекса «Победа», когда на ней впервые зажглась архитектурная подсветка. Сегодня это сооружение стало украшением площади Победы и местом притяжения для гостей Южно-Сахалинска.

- Мы приехали из Приморского края на отдых и совсем не ожидали увидеть такой красивый город - это восхитительно! - делятся впечатлениями гости островной столицы, которые делали памятные фото у комплекса «Победа». - Радует глаз абсолютно все: дороги и чистота, огромное количество зелени, цветов и клумб и, конечно, вот такие здания, как этот комплекс. Сегодня первый раз гуляем по ночному городу - он прекрасен.

Напомним, с 11 августа на главной странице портала администрации областного центра проходит интерактивное голосование ( по применению светового дизайна для оформления городской среды. Мнения южносахалинцев разделились почти поровну. Многие участники опроса считают, что архитектурная подсветка украсит город. Другая половина пользователей на первый план ставит финансовую составляющую, парируя, что средства можно использовать на иные цели. И порядка 10 процентов проголосовавших за использование подсветки зданий, но именно в качестве праздничного украшения.

Развернутые комментарии и предложения по использованию художественного освещения можно направить на электронную почту press@yuzhno-sakh.ru (с пометкой «Светлый город»).

Опрос продлится до 18 августа 2017 года включительно. Его результаты будут учитываться при разработке концепции оформления городского пространства и при благоустройстве Южно-Сахалинска.