Юрий Афонин: Сахалинская область – модель России в миниатюре

16-17 августа в рамках поездки по Дальнему Востоку Сахалинскую область посетит Юрий Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В преддверии визита он дал интервью.

- Юрий Вячеславович, это ваш первый визит на Дальний Восток?

- Далеко не первый. Отделения КПРФ есть абсолютно во всех регионах России, поэтому как представитель руководства партии я очень много езжу по стране. Не раз бывал и на Дальнем Востоке. Сколько раз точно, уже и не скажу.

- Каковы ваши впечатления от наших мест?

- Впечатления двойственные. С одной стороны, Дальний Восток – это фантастически красивый и богатый край. А с другой стороны, при капитализме по этой земле словно Мамай прошёл. Пожалуй, нигде я не видел столько ветхого и аварийного жилья, столько разбитых дорог, разорённых дотла заводов, заброшенных посёлков, ржавеющих кораблей. Иногда здесь чувствуешь себя будто на руинах некогда великой, но угасающей цивилизации.

С 1990 года Дальний Восток потерял четверть своего населения! Ни один другой регион России так не обезлюдел. А население Сахалина так и вовсе уменьшилось почти в полтора раза. А ведь в советское время всё было наоборот: за годы социализма население Дальнего Востока выросло в 6 раз.

- А, может, как утверждают некоторые экономисты, это – нормальный и естественный процесс оптимизации? Просто отмирают нерентабельные производства и уезжают лишние люди?

- Видите ли, в чём дело: в руках капиталистов и экономистов либерально-монетаристского толка большая часть России оказалась «нерентабельной»! Региональные чиновники и «эффективные менеджеры» при существующем раскладе больше зависят от крупных компаний, чем от мнения простых людей. А регион превращается не в место для жизни, а в нефтяную или газовую плантацию. При этом хозяева этой плантации - живут и существуют скорее между Москвой и Монако, чем здесь на земле.

Согласно капиталистической логике - 10% нынешнего населения хватит, чтобы качать нефть и газ, ремонтировать трубы и обслуживать работников сырьевого сектора. А остальные – просто лишние. Вот вы ведь не на буровой работаете? Готовы признать себя «нерентабельным», ненужным?

На самом деле, нерентабельны как раз либеральные экономисты, надо быстрее от них избавляться. А Дальний Восток – очень даже рентабелен. И люди, которые здесь живут, - самое главное богатство страны. Если мы не развернем ситуацию так, чтобы чиновники служили людям, а не крупному капиталу, - мы потеряем этот регион.

В этом году ведь мы будем отмечать не только юбилей Октябрьской революции, которая дала колоссальный импульс развитию Дальнего Востока. Будет и ещё один интересный юбилей: 25 лет назад, в 1992 году, администрации США был предложен проект покупки у России всего Дальнего Востока и Сибири. И чем безлюднее становятся наши восточные территории, тем ближе к реальности такие планы.

- Но Сахалинская область в последнее время развивается достаточно успешно. Добыча нефти и газа прирастает каждый год.

- Знаете, Сахалинская область – это в некотором роде модель России в миниатюре: большие богатства и гигантские проблемы. Да, добывается много нефти и газа. Заработная плата, по статистике, одна из самых высоких в стране. Но когда многие сахалинцы слышат об этой средней официальной зарплате – под 70 тысяч рублей, они руками разводят. Их доходы в разы меньше этой суммы. А все цены на острове – очень высокие, люди с трудом сводят концы с концами.

На Сахалине рядом с новейшими предприятиями нефтегазового комплекса – вопиющая разруха и неустроенность. Ну кого из сахалинцев удовлетворяет качество дорог в регионе? А состояние дворов? А ЖКХ? А что случилось при капитализме с социальной сферой области? По данным Росстата, число больниц сократилось в 2,5 раза, а число мест в них – более чем вдвое. В результате такой «оптимизации» здравоохранения к врачу-специалисту порой надо ехать за десятки километров. В ряде населённых пунктов Сахалина люди теперь могут сдать медицинские анализы только в некоторые дни недели, а приезда «скорой помощи» зачастую приходится ждать по 1,5-2 часа. И школ на Сахалине стало в 1,5 раза меньше. Остро не хватает спортивных объектов.

Ярчайший пример того, как богатство соседствует с разрухой, – это Корсаков. Рядом с городом построен гигантский завод по сжижению природного газа, на открытие которого приезжали даже иностранные принцы и премьер-министры. Но принцы и премьеры убыли восвояси. Прошло 8 лет. А в домах жителей Корсакова до сих пор нет газа. Более того, крайне изношены очистные сооружения. В результате значительная часть бытовых стоков городского округа просто сливается в залив Анива, традиционное место добычи рыбы и морепродуктов. Это же экологическое преступление.

В общем, как ни грустно, но Сахалин сегодня – это нефтяные и газовые трубы, между которыми как-то выживают люди. И люди эти чувствуют себя лишними. Поэтому стержень программы КПРФ для Сахалинской области – заставить природные богатства служить жителям региона. Нефтегазовые корпорации, извлекающие из недр Сахалина и его шельфа миллиардные прибыли, должны, наконец, получить серьёзное социальное обременение. Только тогда станет возможным привести в порядок города и посёлки, восстановить ЖКХ и социальную сферу.

- Что вы думаете о федеральных инициативах по возращению темпов роста Дальнего Востока?

- Федеральные инициативы, даже благие - торпедируются. Сегодня власти с большим увлечением заняты тем, что под каждый проект требуют обоснования финансовой эффективности. Иногда создается впечатление, что у нас работают не государственные служащие в правительстве, а дельцы, нацеленные только на извлечение прибыли. Но на самом деле, строительство базовой инфраструктуры на Дальнем Востоке - это не бизнес-планирование, а вопрос выживания, сохранения целостности страны. Когда строили Транссиб и БАМ, понимали, что это линии жизни, а не коммерческие проекты.

Даже озвученный недавно президентом проект моста или тоннеля на Сахалин рискует быть торпедирован правительством. Капиталистический подход не позволит реализовать такое строительство в сколько-нибудь разумные сроки. Посмотрите на мост в Крым - если бы его просчитывали так же, как мост на Сахалин, мы до сих пор бы обсуждали его рентабельность. Поэтому надо не гостиницы строить за госсчет, а заниматься созданием инфраструктуры, мостов, дорог, линий интернета. Делать все для того, чтобы Дальний Восток становился передовым регионам, и люди сюда переезжали, понимая перспективы и видя реальную поддержку правительства, а не имитацию ее. При этом делать это не так как сейчас - когда первый же тайфун разрушает построенное, а на века, с учетом специфики региона.

- КПРФ может попробовать реализовать свою программу на Сахалине, если успешно выступит на выборах областной Думы, которые намечены на 10 сентября. Юрий Вячеславович, как вы можете прокомментировать ход кампании по выборам областных депутатов?

- Коммунистическая партия Российской Федерации – сторонник максимально свободных и честных выборов. На каждых выборах мы посылаем на избирательные участки десятки тысяч своих наблюдателей, выявляем и пресекаем фальсификации. Но, помимо возможных фальсификаций, я вижу на сахалинских выборах ещё одну проблему – это использование грязных избирательных технологий.

Вот смотрите. КПРФ в регионе хорошо знают, потому что сахалинские коммунисты активны не только перед выборами, они постоянно проводят протестные акции по различным общественно значимым поводам, наши депутаты активно работают в областном парламенте. Но на выборах Сахалинской облдумы в бюллетене появляются ещё две структуры, в названии которых тоже фигурируют слова «коммунистическая партия». Называть эти партии я не буду, чтобы не делать им лишнюю рекламу. Причём, подавляющее большинство сахалинцев едва ли что-то раньше слышало об этих партиях. Ведь обнаружить какую-то их активность между выборами почти невозможно. И «вишенка на торте»: список кандидатов одной из этих партий на сахалинских выборах «совершенно случайно» возглавляет пенсионерка по фамилии... Зюганова. Уверяю вас, родственницей лидера КПРФ, даже самой далёкой, она не является.

Вот как вы оцените такую ситуацию? Мы расцениваем её как использование против КПРФ чёрных избирательных технологий с целью запутать избирателей. На разных выборах к этому приёму уже прибегали. И знаете что? Когда такие мало кому известные партии со словом «коммунистическая» в названии волей жребия стояли в избирательном бюллетене выше КПРФ, резко возрастало число недействительных бюллетеней. Порой в несколько раз в сравнении с обычным уровнем! Почему? Люди видят слова «коммунистическая партия», думают, что это КПРФ, ставят галочку «за». Но часть из них досматривает бюллетень до конца. И тут они обнаруживают, что ниже стоит настоящая КПРФ. Ставят ещё одну галочку, но бюллетень с двумя отметками по закону признаётся недействительным. То есть выборная статистика показывает, что людей действительно удаётся запутать с помощью этого приёма.

Конструктивный диалог с губернатором и властью, это важнейшая составляющая выборного процесса. Надеюсь на местах будут нарушать политическую стабильность, которую выстраивает федеральная власть и новый губернатор.

Подобные технологии – это вопрос исполнителей, которые хотят таким образом проявить себя.

Поэтому я призываю всех сахалинцев очень внимательно отнестись к заполнению избирательного бюллетеня на этих выборах. Не дайте себя обмануть!

Конечно, мы намерены разобраться с тем, как были зарегистрированы списки кандидатов от этих партий. Понимаете, за выдвижение на выборы малоизвестной партии большинство людей подписываться не будет. Так как же были собраны подписи? Наши юристы будут добиваться проверки подписей на предмет фальсификаций. Я уже направил соответствующие депутатские запросы. В десятках регионов, благодаря работе правоохранительных органов, такие фальсификации подписей уже были выявлены. В результате списки кандидатов одной из этих партий были сняты с выборов заксобрания Санкт-Петербурга, гордумы Казани, а буквально на днях – с выборов парламента Северной Осетии.

- Кого же коммунисты считают своим главным соперником на этих выборах и на какой результат рассчитывают?

- КПРФ настаивает на радикальном изменении нынешней социально-экономической политики. Потому что в результате такой политики на богатом острове Сахалине и на Курилах люди живут бедно и неустроенно. В силу этого своим главным соперником мы всегда считаем партию «Единая Россия», которая несёт за этот курс политическую ответственность. И мы всегда боремся за честную конкурентную победу.

Но хочу также сказать сахалинцам: сколько бы депутатов от КПРФ ни оказалось в новом составе областной Думы, они в любом случае принесут большую пользу региону. Потому что коммунисты в региональном парламенте не позволят чиновникам бесконтрольно использовать государственные средства. Например, сегодня сахалинские депутаты от КПРФ проводят расследование использования 50 миллиардов бюджетных средств, выделенных АО «Корпорация развития Сахалинской области». Они полагают, что значительная часть этих средств «крутилась» в коммерческих банках, не принося никакой пользы региону. Благодаря в том числе и этой работе, удалось добиться смены руководства острова, и новая команда, пришедшая после 2013 года, разительно отличается от предыдущей.

Также областными депутатами от КПРФ Юрием Выголовым и Галиной Подойниковой направлен запрос прокурору Сахалинской области по поводу средств, вложенных в 2013 году областным правительством в уставный капитал АО «Зелёное озеро» для строительства туристического комплекса на Итурупе. Прошло почти пять лет с момента выделения бюджетных денег этой компании, а туристический объект так и не построен!

Это примеры антикоррупционной работы, которая обязательно будет продолжена депутатами от КПРФ и в новом составе областного парламента. Люди, которые придут на выборы, должны помнить: КПРФ - единственная в стране сила, способная реально противостоять произвол. У нас для этого есть главное - люди, которые преданы своей родной стране, своему краю и которых нельзя купить. Они не про капитализм, они про Родину. И они могут заставить нынешних чиновников просыпаться с мыслью о необходимости превращения этого края в форпост великой страны.

Я хочу напомнить, что КПРФ уже побеждала единороссов в Дальневосточном федеральном округе на выборах региональных парламентов. Это было в Корякском автономном округе, когда он ещё был отдельным субъектом федерации. Коммунисты также побеждали «Единую Россию» и на выборах в Ненецком автономном округе, который хоть и не на Дальнем Востоке находится, но близок Сахалинской области нефтегазовым характером своей экономики. Поэтому я считаю успех КПРФ на сахалинских выборах вполне реальным.