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Южносахалинцев приглашают на велопробег «Мой любимый город»

Южносахалинцев приглашают на велопробег «Мой любимый город»

Он посвящен 135-летию областного центра

Велопробег «Мой любимый город», организованный городской думой Южно-Сахалинска, администрацией областного центра и местным отделением партии «Единая Россия», состоится в Южно-Сахалинске 19 августа. Он проводится третий год подряд и в этот раз посвящен 135-летию города. 

Как сообщают в городской думе областного центра, в прошлые годы велопробег собирал сотни участников, в их числе и депутатов. В этом году он пройдет по традиционному маршруту – от реабилитационного центра «Аралия» до площади Славы по улицам Комсомольская, Пуркаева, Горького. Участие в пробеге примут также сахалинские байкеры.

 -  Мы уже дважды проводили велопробег и видим, что южносахалинцы с удовольствием принимают участие в подобных акциях. Данный пробег не является соревнованием, его главная цель – приобщить как можно больше горожан к активному образу жизни, - отметила председатель Городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Столярова.

После финиша участников и гостей на площади Славы ждут небольшой праздничный митинг,  концертная программа, викторина для детей и бесплатное мороженое для всех желающих. Победителей велопробега планируется выбрать в номинациях «Самый юный участник», «Самый старший участник» и «Самая дружная семья», они получат ценные призы от спонсоров.

Сбор участников велопробега состоится 19 августа с 09:30 до 10:00 у реабилитационного «Аралия». Старт велопробега в 10:00, начало митинга на площади Славы – в 11:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 497-520. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:28 +2
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Комментарии
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:54
Пусть этот велопробег пройдет по улицам "любимого города", там где идет ремонт дорог :))))))))))
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0
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 17:13
"...После финиша...праздничный митинг...", - Вы шутите??? Еще и праздничный??? Ндааааа..... P.S.: Митинг - Массовое собрание для обсуждения политических и других неотложных вопросов текущей жизни.
Праздник к нам приходит....
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