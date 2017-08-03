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Светофор, собирающий пробки в Южно-Сахалинске, сломали и снова починили

Светофор, собирающий пробки в Южно-Сахалинске, сломали и снова починили

Неизвестные поглумились над электронным регулировщиком

В Южно-Сахалинске сегодня к обеду был реанимирован злосчастный светофор, установленный на юго-западной объездной дороге. Напомню, здесь идет ремонт моста через реку Сусую.

Для движения открыта только одна полоса. Поэтому потоки машин поочередно преодолевают мост. Управлял ими электронный регулировщик. 

По замечаниям некоторых автолюбителей, появление светофора привело к большим заторам на объездной дороге. Видимо, это и стало причиной расправы над ним. Утром в четверг очевидцы сообщили, что электронному регулировщику снесли голову.

Однако уже к обеду она вновь стояла на месте. Реанимацией занялись рабочие, которые ремонтируют мост. Они бережно обмотали конструкцию проволокой.

- Это вандализм. Их устанавливают для блага людей, чтобы аварий не было и т.д. Это уже второй раз. До этого неизвестные отрубили провода и все выкинули. Тоже все восстанавливали, - рассказывает строитель Эдуард Ахмедов.

По словам строителей, в течение дня на место должны подъехать специалисты. Они окажут светофору более квалифицированную помощь.

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Светофор на юго-западной объездной, Фото: 1
Светофор на юго-западной объездной, Фото: 2
Светофор на юго-западной объездной, Фото: 3
Светофор на юго-западной объездной, Фото: 4
Светофор на юго-западной объездной, Фото: 5
Светофор на юго-западной объездной, Фото: 6
Светофор на юго-западной объездной, Фото: 7
Светофор на юго-западной объездной, Фото: 8
Светофор на юго-западной объездной, Фото: 9
Светофор на юго-западной объездной, Фото: 10
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Светофор на юго-западной объездной
Автор: Дарья Трилицкая, сегодня, в 15:32 +3
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:40
тут другой светофор нужен...
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+11
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 15:45
ну-с, провода обрывали, голову откручивали...чувствую, утопят его в той же Сусуе ))))
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+3
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:55
бедняга...прям жалко его...
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+1
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 15:56
Каждый день езжу здесь' живы регулировщики по обе стороны моста лучше...
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+1
Кирилл Геннадьевич
Написано сегодня, в 16:04
Лучше бы мост сделали!!!
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0
Online
evgenytolich Online
Написано сегодня, в 16:20
Расковыряли мост и ничего не делают, народ и злится! К тому же настройка светофора в корне неверная, там задержку надо сделать не более 10 секунд, а то загорается красный с обоих сторон и обе стороны стоят наблюдая абсолютно пустой мост! Что мешает подрядчику вести работы? Или могли бы построить временный мост как это делали в советские времена!
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+2
Anka_S
Написано сегодня, в 17:08
"бережно обмотали конструкцию проволокой"
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0
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 17:13
Эти мудкаки еще бы 2 месяца ковырялись, так народ бы мост снес и загатил бы речку. 6 швов залатать не могут, это куда годится? Там работы на 3 дня.
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0
Online
Pioner 65rus Online
Написано сегодня, в 17:39
Ломать не строить
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0
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