Светофор, собирающий пробки в Южно-Сахалинске, сломали и снова починили

В Южно-Сахалинске сегодня к обеду был реанимирован злосчастный светофор, установленный на юго-западной объездной дороге. Напомню, здесь идет ремонт моста через реку Сусую.

Для движения открыта только одна полоса. Поэтому потоки машин поочередно преодолевают мост. Управлял ими электронный регулировщик.

По замечаниям некоторых автолюбителей, появление светофора привело к большим заторам на объездной дороге. Видимо, это и стало причиной расправы над ним. Утром в четверг очевидцы сообщили, что электронному регулировщику снесли голову.

Однако уже к обеду она вновь стояла на месте. Реанимацией занялись рабочие, которые ремонтируют мост. Они бережно обмотали конструкцию проволокой.

- Это вандализм. Их устанавливают для блага людей, чтобы аварий не было и т.д. Это уже второй раз. До этого неизвестные отрубили провода и все выкинули. Тоже все восстанавливали, - рассказывает строитель Эдуард Ахмедов.

По словам строителей, в течение дня на место должны подъехать специалисты. Они окажут светофору более квалифицированную помощь.