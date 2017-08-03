Машинистов поездов в Березняках встречают орфографической ошибкой

В РЖД сказали, что ее исправят

На железнодорожной остановке Березняки в окрестностях Южно-Сахалинска движение регулируется оригинальной самодельной табличкой. Ее фотографию прислал в редакцию ASTV.RU читатель. На дощечке от руки написано «остановка локоматива» (орфография сохранена). Знак указывает на место остановки поезда.

Подобные знаки устанавливаются на всех платформах и станциях железной дороги, однако обычно имеют промышленное исполнение. В пресс-службе Сахалинского региона Дальневосточной Железной дороги пошутили, что железнодорожники, вероятно, пропустили школьный урок по этой теме и заверили, что исправят ситуацию.

Остановочный пункт Березняки расположен к северу от Южно-Сахалинска. На нем останавливаются несколько пригородных поездов, следующих в Быков, Томари и Поронайск. Поезд от вокзала островной столицы туда едет чуть больше 30 минут.