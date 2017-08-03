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Машинистов поездов в Березняках встречают орфографической ошибкой

Машинистов поездов в Березняках встречают орфографической ошибкой

В РЖД сказали, что ее исправят

На железнодорожной остановке Березняки в окрестностях Южно-Сахалинска движение регулируется оригинальной самодельной табличкой. Ее фотографию прислал в редакцию ASTV.RU читатель. На дощечке от руки написано «остановка локоматива» (орфография сохранена). Знак указывает на место остановки поезда.

Подобные знаки устанавливаются на всех платформах и станциях железной дороги, однако обычно имеют промышленное исполнение. В пресс-службе Сахалинского региона Дальневосточной Железной дороги пошутили, что железнодорожники, вероятно, пропустили школьный урок по этой теме и заверили, что исправят ситуацию.

Остановочный пункт Березняки расположен к северу от Южно-Сахалинска. На нем останавливаются несколько пригородных поездов, следующих в Быков, Томари и Поронайск. Поезд от вокзала островной столицы туда едет чуть больше 30 минут.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 15:26 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:32
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+6
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 15:56
Верной дорогой идете, товарищи!
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+2
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:57
ощинама праильна написянама...
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+2
Malinka17
Написано сегодня, в 16:40
пиндулец просто..дожили....
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 17:11
Malinka17, не выражовывайся, или матерись правильно.
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+2
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