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«Сахалин» выиграл у иркутского «Зенита», уступая в начале встречи
Фото: ПСК "Сахалин"

«Сахалин» выиграл у иркутского «Зенита», уступая в начале встречи

Итог – 2:1

Футболисты «Сахалина» одержали вторую победу в стартовавшем на текущей неделе первенстве России во 2-м дивизионе (зона «Восток»). В домашней встрече с «Зенитом» островитяне, проигрывая по ходу игры, сравняли счет, а в конце вышли вперед.

Первый гол в матче забил на 21 минуте игрок иркутской команды Иван Яковлев. Через несколько минут сахалинцы смогли отыграться. Автором гола стал Юрий Коломыц. На перерыв команды ушли с ничейным счетом, и он держался почти до конца встречи. Гостям не удалось забить пенальти – на 49 минуте его отразил Максим Счастливцев.

Только на 88 минуте еще один удар «Сахалина» стал результативным. Гол забил Александр Гаглоев. При этом большую часть второго тайма хозяева играли вдесятером: за симуляцию на 56 минуте с поля был удален Евгений Духнов.

Еще одна сегодняшняя игра, «Смены» и «Читы» в Комсомольске-на-Амуре, завершилась вничью – 1:1. Результат третьей встречи, «Динамо-Барнаула» и «Иртыша», пока неизвестен.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 22:55 +1
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 23:22
Красавчики!Молодцы.
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 23:47
Молодцы!
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