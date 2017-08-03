«Сахалин» выиграл у иркутского «Зенита», уступая в начале встречи

Фото: ПСК "Сахалин"

Футболисты «Сахалина» одержали вторую победу в стартовавшем на текущей неделе первенстве России во 2-м дивизионе (зона «Восток»). В домашней встрече с «Зенитом» островитяне, проигрывая по ходу игры, сравняли счет, а в конце вышли вперед.

Первый гол в матче забил на 21 минуте игрок иркутской команды Иван Яковлев. Через несколько минут сахалинцы смогли отыграться. Автором гола стал Юрий Коломыц. На перерыв команды ушли с ничейным счетом, и он держался почти до конца встречи. Гостям не удалось забить пенальти – на 49 минуте его отразил Максим Счастливцев.

Только на 88 минуте еще один удар «Сахалина» стал результативным. Гол забил Александр Гаглоев. При этом большую часть второго тайма хозяева играли вдесятером: за симуляцию на 56 минуте с поля был удален Евгений Духнов.

Еще одна сегодняшняя игра, «Смены» и «Читы» в Комсомольске-на-Амуре, завершилась вничью – 1:1. Результат третьей встречи, «Динамо-Барнаула» и «Иртыша», пока неизвестен.