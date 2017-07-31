Сахалинские железнодорожники отмечают профессиональный праздник

Сегодня, в первое воскресенье августа, в стране отмечают профессиональный праздник железнодорожники. Островная пассажирская компания «Сахалин» накануне поздравила сотрудников. Причем награждение пришлось проводить быстро, без отрыва от работы.

В пассажирской компании «Сахалин» трудятся машинисты, экипировщики, мойщики, инженеры, токари и многие другие. Железнодорожники этих специальностей играют важные роли в цепочке функционирования железной дороги.

Каждый день Анна Добросмыслова выдает тысячу комплектов постельного белья. Гладит шторы и другие элементы интерьера для того чтобы пассажир чувствовал себя в пути комфортно. Кладовщиком материального склада женщина работает всего шесть месяцев. Справиться с горой белья ей помогает верный помощник - утюг.

- Бывает, гладишь двадцать штор, семьдесят четыре - все зависит от количества вагонов. Постоянно смотрим за бельем. Не должно быть рваным, без пятен. Перебираем его постоянно, - рассказывает Анна Добросмыслова. - Я раньше никогда не задумывалась, как это тяжело. Заходишь в поезд, садишься в купе и едешь.

За чистоту поезда снаружи отвечает мойщик. Прежде чем выпустить состав в рейс, каждый вагон тщательно моют. Для этого вагоны загоняют в помывочный цех. Состав обрабатывают кислотой, которая убирает сажу, грязь и пыль, осевшую за время поездки. Обычным средством такую грязь не оттереть.

- На помывку вагонов уходит полтора часа. Когда жарко их загоняют в цех на несколько часов. Состав остывает и только после этого обрабатывается кислотой. Если нанести кислоту сразу, то она быстро высохнет. Зимой тоже есть свои нюансы, - поделился мойщик вагонов Олег Денисов.

За чистотой внутри вагона следит экипировщик. Эти специалисты вешают шторы, надевают чехлы, раскладывают постельное белье и принадлежности.

- Комплектуем не только белье, но и ложки, тарелки, наполняем кипятильник водой. Пассажиры садятся в поезд и пьют чай, - рассказывает экипировщик пассажирского вагона Анастасия Сухотина.

И только после того, как состав полностью готов к рейсу на дежурство заступают проводники. Они проводят осмотр вагонов и встречают пассажиров.

- На железной дороге я работаю уже давно. Всякие случаи бывают. При возникновении нештатных ситуаций, действуем сообща, в соответствии с инструкцией, - делится начальник пассажирского поезда Валентина Столопова. – Бывают и дебоширы, но в каждом составе находятся сотрудники транспортной полиции. Вместе с ними снимаем их с рейса.

И сегодня, в свой профессиональный праздник, железнодорожники все на своих местах. Поезда готовы к рейсу и отправляются по расписанию.