На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты

Об этом гласит баннер на въезде в населенный пункт

В Углегорском районе в селе Никольском "поселились" гиганты.

Проезжающие по автодороге автомобилисты узнали об этом, посмотрев на баннер, расположенный сразу за дорожным указателем с названием населенного пункта.

"Как выяснилось, реклама не соответствует действительности - в селе живут обычные люди", - шутят автомобилисты.