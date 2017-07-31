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На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты

На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты

Об этом гласит баннер на въезде в населенный пункт

В Углегорском районе в селе Никольском "поселились" гиганты.

Проезжающие по автодороге автомобилисты узнали об этом, посмотрев на баннер, расположенный сразу за дорожным указателем с названием населенного пункта.

"Как выяснилось, реклама не соответствует действительности - в селе живут обычные люди", - шутят автомобилисты. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:12 +4
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Место
Углегорский район
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Комментарии
S.V.
Написано сегодня, в 12:18
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+3
Yura65rus
Написано сегодня, в 12:54
Позавчера проезжал, видел. Тоже посмеялся
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+3
simon
Написано сегодня, в 12:58
Имеется ввиду большая грузовая техника,которая работает на карьере.
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+3
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:07
Что написано на красном фоне???
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0
MissisKitty
Написано сегодня, в 13:25
MARBLE, emco
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0
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 13:29
MARBLE, подпись: главный гигант
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0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:42
Diego, Шо, тоже , что и на тёмно синем фоне
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0
Еще 3 комментария
Online
-AnnA- Online
Написано сегодня, в 14:33
Ох уж новость....
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0
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