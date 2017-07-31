На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты
Об этом гласит баннер на въезде в населенный пункт
В Углегорском районе в селе Никольском "поселились" гиганты.
Проезжающие по автодороге автомобилисты узнали об этом, посмотрев на баннер, расположенный сразу за дорожным указателем с названием населенного пункта.
"Как выяснилось, реклама не соответствует действительности - в селе живут обычные люди", - шутят автомобилисты.
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Комментарии
S.V.
Написано сегодня, в 12:18
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+3
Yura65rus
Написано сегодня, в 12:54
Позавчера проезжал, видел. Тоже посмеялся
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+3
simon
Написано сегодня, в 12:58
Имеется ввиду большая грузовая техника,которая работает на карьере.
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:07
Что написано на красном фоне???
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MissisKitty
Написано сегодня, в 13:25
MARBLE, emco
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Diego Online
Написано сегодня, в 13:29
MARBLE, подпись: главный гигант
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:42
Diego, Шо, тоже , что и на тёмно синем фоне
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-AnnA- Online
Написано сегодня, в 14:33
Ох уж новость....
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