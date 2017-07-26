Школа инструкторов туризма открылась в Томари

Сегодня неподалеку от села Адо-Тымово Тымовского района состоялось открытие "Школы инструкторов туризма - 2017".

В течение двух недель представителям Ногликского, Тымовского, Макаровского районов и Южно-Сахалинска предстоит прослушать обширный курс лекций, выполнить, заранее подготовленные задания, а также отправиться в многодневный поход.

Завершится «Школа инструкторов туризма» 15 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.