Школа инструкторов туризма открылась в Томари
Экзаменом для студентов станет многодневный поход
Сегодня неподалеку от села Адо-Тымово Тымовского района состоялось открытие "Школы инструкторов туризма - 2017".
В течение двух недель представителям Ногликского, Тымовского, Макаровского районов и Южно-Сахалинска предстоит прослушать обширный курс лекций, выполнить, заранее подготовленные задания, а также отправиться в многодневный поход.
Завершится «Школа инструкторов туризма» 15 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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Комментарии
Ри Валерия
Написано сегодня, в 18:11
И причём здесь Томари?!
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