Между Невельском и Вакканаем планируют возобновить спортивные обмены

Между Невельском и Вакканаем возобновятся спортивные обмены. Об этом говорили на встрече в Невельске мэр Владимир Пак и президент ассоциации развития образования города Вакканай Окая Сигекацу, сообщает пресс-служба мэрии сахалинского города.

Когда-то спортивные обмены между Невельском и Вакканаем были активными. Проходили взаимные визиты на яхтах в рамках проекта «Белый парус дружбы». Одним из инициаторов и непосредственных участников первого обмена яхтсменов между городами-побратимами был Окая Сигекацу. Тогда, почти 30 лет назад, он впервые побывал в Невельске.

Сегодня в Невельске возродился яхт-клуб. Возможно, и взаимные визиты яхтсменов тоже со временем возобновятся. Не останутся в стороне и другие спортсмены. Среди ребят и Невельска, и Вакканая много поклонников футбола. Владимир Пак предложил рассмотреть вопрос об организации в следующем году участия детской японской команды в ежегодных сборах лучших сахалинских дворовых команд, которые проходят в Невельске. А по примеру сотрудничества Невельской федерации тхэквондо с Ассоциацией тхэквондо города Ыдёнгбу Республики Корея, возможно проработать и вопрос организации детских спортивных сборов по каратэ с участием мастеров из Японии.

