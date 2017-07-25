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Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков

Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков

Виновник аварии тоже получил травмы

Сегодня, 30 июля, во втором часу дня на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков в районе «Олимпии» произошло ДТП в котором пострадали трое детей.

Детали происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции, но уже известно, что спровоцировал аварию водитель, чей опасный маневр привел к столкновению сразу с тремя машинами. Сам виновник потом вылетел с трассы. По предварительным данным, он был трезв.

В аварии пострадали трое детей. Травмы получил и сам виновник аварии.

Автомобили получили различные повреждения. Движение на этом участке дороги  затруднено. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:29 +1
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Комментарии
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 14:44
Движение на этом участке дороги затруднен (О). Просто О-КАРЛ
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+2
Online
WARR777 Online
Написано сегодня, в 15:05
leksoos13, Так там в конце не точка))))
Это очень маленькая буковка о
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:11
WARR777, ой-шо эт я!!!??? Я дико извиняюсь шо не разглядел-забыл монокль напялить
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+3
Online
WARR777 Online
Написано сегодня, в 15:45
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+1
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 15:01
Жара...все на море и природу,все спешат...и каждый Петров и Шумахер...а страдают невинные люди...тем более детки...
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+4
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:07
Товарищ Сергей, там в любую погоду шумахеры. Ведь ограничения скорости на трассе придумали дебилы, а соблюдают их идиоты
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+3
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 15:52
Пострадавшим скорейшей поправки здоровья
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