Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков

Сегодня, 30 июля, во втором часу дня на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков в районе «Олимпии» произошло ДТП в котором пострадали трое детей.

Детали происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции, но уже известно, что спровоцировал аварию водитель, чей опасный маневр привел к столкновению сразу с тремя машинами. Сам виновник потом вылетел с трассы. По предварительным данным, он был трезв.

В аварии пострадали трое детей. Травмы получил и сам виновник аварии.

Автомобили получили различные повреждения. Движение на этом участке дороги затруднено.