Выпускники сахалинских вузов почти не переезжают на работу в другие регионы

Высшая школа экономики провела исследование «Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов». Согласно ему только четыре российских региона — Москва с Московской областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Свердловская область и Татарста — не только притягивают абитуриентов в вузы, но и сохраняют их после выпуска. Об этом сообщает портал Мел.

Больше всего молодых людей после учёбы в вузе уезжают из Адыгеи (57%), Ханты-Мансийского автономного округа (52%) и Ивановской области (52%), а меньше всего — с Камчатки (15%), Сахалина (14%), Ингушетии (12%) и Тывы (8%). Из Москвы и Санкт-Петербурга переезжают в другой регион ради работы 30–40% выпускников.

К регионам, где есть востребованные вузы, но число выпускников, которые нашли работу в регионе и за его пределами, примерно равно, относятся Воронежская, Тюменская, Омская, Ивановская, Орловская, Саратовская области и Мордовия.

В группу регионов с непопулярными вузами, но хорошим потенциалом трудоустройства попали Магаданская и Мурманская области, Пермский и Краснодарский край, Республика Коми, Алтай и Кабардино-Балкария. Четвертая группа теряет как абитуриентов, так и молодых специалистов: это Псковская, Владимирская, Тверская, Курганская, Волгоградская области, а также Чувашия и Адыгея.