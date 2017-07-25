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Выпускники сахалинских вузов почти не переезжают на работу в другие регионы

Выпускники сахалинских вузов почти не переезжают на работу в другие регионы

Только 14% из них пытаются найти работу вне островного региона

Высшая школа экономики провела исследование «Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов». Согласно ему только четыре российских региона — Москва с Московской областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Свердловская область и Татарста — не только притягивают абитуриентов в вузы, но и сохраняют их после выпуска. Об этом сообщает портал Мел.

Больше всего молодых людей после учёбы в вузе уезжают из Адыгеи (57%), Ханты-Мансийского автономного округа (52%) и Ивановской области (52%), а меньше всего — с Камчатки (15%), Сахалина (14%), Ингушетии (12%) и Тывы (8%). Из Москвы и Санкт-Петербурга переезжают в другой регион ради работы 30–40% выпускников.

К регионам, где есть востребованные вузы, но число выпускников, которые нашли работу в регионе и за его пределами, примерно равно, относятся Воронежская, Тюменская, Омская, Ивановская, Орловская, Саратовская области и Мордовия.

В группу регионов с непопулярными вузами, но хорошим потенциалом трудоустройства попали Магаданская и Мурманская области, Пермский и Краснодарский край, Республика Коми, Алтай и Кабардино-Балкария. Четвертая группа теряет как абитуриентов, так и молодых специалистов: это Псковская, Владимирская, Тверская, Курганская, Волгоградская области, а также Чувашия и Адыгея.

вчера, в 22:56 +1
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 00:18
Татарста.....Н
Исправьте.)))
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меньше всего — с Камчатки (15%), Сахалина (14%), Ингушетии (12%) и Тывы (8%).
Суперочевидность.))кому нахрен,да ещё и в условиях кризиса нужны эти "вышки за пределами самих периферий?)))))
наши едут,да только не работать по этой вышке,а учиться дальше,или работать тупо где придётся....либо на шее у мамы с папой....
Ничего не поменялось тут...Ничего...
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