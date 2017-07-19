«Летающие лыжники» Сахалина впервые опробовали трамплин К-70

Теперь спортсмены могут начать подготовку к Всероссийским соревнованиям

В минувшие выходные в Южно-Сахалинске состоялись региональные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. В них приняли участие спортсмены из островной столицы и Углегорска.

- Погода в этот раз благоприятствовала «летающим лыжникам». Поэтому многим из них удалось улучшить свои результаты, показанные на предыдущих стартах, - сообщили организаторы состязаний.

Начинающие прыгуны выступали на трамплине мощностью К-10. Спортсмены постарше прыгали с К-35. Ну а опытные летающие лыжники продемонстрировали свое мастерство на К-70.

Среди девочек 2006 г.р. и младше на трамплине К-10 первой стала Ольга Черных. Вторую ступеньку пьедестала почета заняла Лиза Гонак, третью - Варя Голдак.

У мальчиков в возрастной группе 2007-2008 г.р. на этом же трамплине победу одержал Илья Беленок. На втором месте оказался его брат Никита, на третьем - Максим Калиберда.

На трамплине К-10 у мальчиков 2009 г.р. и младше первым был Эльдар Коржан. Второй результат показал Данил Манойленко, третий - Михаил Суханов.

На трамплине К-35 у девушек 2003 г.р. и младше дальше всех прыгнула Екатерина Черноусова. Анна Беленок стала второй, третье место у Виктории Пак.

У юношей 2005-2006 г.р. на трамплине мощностью К-35 первенствовал Владимир Голубев. Серебряный призер – Максим Варфаламеев, бронзовый - Данил Красковский.

На этом же трамплине у юношей 2003-2004 г.р. поздравления с победой принимал Никита Движков. Данил Иванков – второй призер. Артем Коротченко – третий.

19 человек впервые совершили прыжки с трамплина мощностью К-70. Теперь они могут готовиться к Всероссийским состязаниям на Сахалине в привычных условиях, а не выезжать на место старта за одну-две недели до начала соревнований.

Среди юношей 2001-2002 г.р. золото досталось Максиму Колобову, серебро - Артему Иванову, бронза - Артему Мясникову.

У мужчин победил Денис Веселов, на второй строчке итогового протокола - Александр Халезов, на третьей - Никита Лобода.

- Мы заметили, что с вводом в эксплуатацию трамплина К-70 у спортсменов появился стимул. Они видят, что им есть, куда расти. Поэтому уже есть результат, - сказал главный тренер области по прыжкам с трамплина, главный судья соревнований Владимир Спиваков.

Следующие соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина состоятся 5 августа. Они станут заключительными в этом летнем сезоне, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.