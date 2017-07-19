Серебро спартакиады учащихся завоевал сахалинский стрелок

В Краснодаре завершились состязания по пулевой стрельбе в рамках финала VIII Спартакиады учащихся России. На огневой рубеж вышли юноши и девушки 2000-2002 г.р. из 44 регионов РФ. Среди них был один мастер спорта международного класса, дюжина мастеров спорта и более 100 КМС, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Островной регион представляли Игнат Ильин, Анастасия Трищенко, Валерия Радыгина, Аделина Токтоназарова. Итоги их выступления подвел главный тренер сборной команды Сахалинской области Геннадий Лаптев.

- Первыми стартовали девушки в стрельбе из пневматической винтовки (упражнение ВП-4, 40 выстрелов стоя). От нашей команды выступали Анастасия Трищенко и Валерия Радыгина. Анастасия имела опыт выступления в таких соревнованиях и считалась претендентом на одну из медалей. Но в стартовой серии из десяти выстрелов она допустила две грубых ошибки, которые оказались роковыми. В итоге Анастасия заняла 10-е место и осталась за бортом в борьбе за медали. Валерия на таком уровне выступала впервые и заняла 27 место из 53 стартовавших спортсменок, выполнив норматив КМС, - сообщил тренер.

На следующий день юноши соревновались в стрельбе из пневматической винтовки (упражнении ВП-6, 60 выстрелов стоя). Нашу команду представлял Игнат Ильин. С результатом 617,8 очка, значительно превышающим норматив мастера спорта, он на 0,3 очка превзошел свой же рекорд Сахалинской области и занял общее второе место в квалификационном старте. В финале он также показал второй результат, завоевав серебряную медаль.

В заключительный день соревнований на огневой рубеж, в стрельбе из пневматического пистолета (упражнение ПП-2, 40 выстрелов), вышли девушки. От нашей команды выступала Аделина Токтоназарова, которая считалась претендентом на одну из медалей. Первая серия Аделины в 94 очка из 100 возможных вывела её на второе место в турнирной таблице. Однако далее ее словно подменили. Допустив ошибку 13-м выстрелом, она стала уступать лидерство от серии к серии и в итоге с суммой 363 очка заняла девятое место в своей смене. Итоговое место после завершения второй смены оказалось 20-м.

- Серебряная медаль Игната Ильина и десятое место Анастасии Трищенко позволяют признать выступление сахалинской сборной успешным. Впереди первенство России среди юношей и девушек до 19 лет, которое пройдет в Казани. Эти соревнования будут являться первым этапом отбора юношей и девушек в сборную команду России для участия в III Юношеских Олимпийских играх, - рассказал Геннадий Лаптев.