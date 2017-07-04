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Сахалинец стал чемпионом второго этапа первенства ДФО по мотокроссу
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Сахалинец стал чемпионом второго этапа первенства ДФО по мотокроссу

В общекомандном зачете островные спортсмены заняли второе место

В Уссурийске состоялся второй этап чемпионата и первенства Дальнего Востока по мотокроссу.  Всего в соревнованиях приняли участие более ста человек. 

Как рассказал astv.ru председатель комиссии мотокросса Сахалинской федерации мотоциклетного спорта Анатолий Шишканов, сахалинцы старались изо всех сил. 

"В классе "125 куб. см юниоры" на соревнованиях в Уссурийске чемпионом стал Сергей Ягнич. Он же был лидером первого этапа соревнований, проходившего на Сахалине. Никита Ким занял второе место в категории "125 куб. см мужчины". Кроме того, "Сахалин" занял второе место в общекомандном зачете", - рассказывает Анатолий Шишканов.

Впереди у островных спортсменов соревнования в Комсомольске-на-Амуре. Там 23 июля состоится финал чемпионата и первенства ДФО по мотокроссу.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:54 +7
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 17:25
Молодцы
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+4
Online
Pioner 65rus Online
Написано сегодня, в 20:42
Часто смотрю Мотогонки по Extreme Sport
Жаль, что у нас не снимают профессионально этот спорт
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