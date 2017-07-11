Посол Игр «Дети Азии» Хории Манабу побывал на спортивных объектах

Эти первые международные спортивные состязания пройдут на Сахалине с 8 по 17 февраля 2019 года

В Южно-Сахалинск с рабочим визитом прибыли Посол Зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» господин Хории Манабу и заместитель генерального директора Международного комитета Игр «Дети Азии» Гаврил Цыпандин, сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Делегация посетила СТК «Горный воздух», трамплин К-70, лыжероллерную трассу, строящийся биатлонный комплекс.

Господин Хории Манабу высоко оценил спортивную инфраструктуру города и высказал уверенность в том, что предстоящие Игры «Дети Азии» пройдут на высоком уровне.

Напомним, что Первые Международные спортивные Игры «Дети Азии» пройдут на Сахалине с 8 по 17 февраля 2019 года. В соревнованиях по 8 видам спорта, как ожидают организаторы, примут участие не менее 10 команд Азиатского континента.

СПРАВКА: Хории Манабу – конькобежный спорт, Посол I Зимних МСИ «Дети Азии», бронзовый призер Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере, чемпион мира 1997 года, депутат Палаты Представителей Японии.