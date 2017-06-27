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Серебро дальневосточного чемпионата по мотокроссу взяла сахалинская сборная

Серебро дальневосточного чемпионата по мотокроссу взяла сахалинская сборная

Призеры отправятся в следующий этап соревнований, который пройдет в середине июля в Уссурийске

В минувшее воскресенье на территории мотоциклетной трассы Горнозаводска состоялся первый этап чемпионата и первенства Дальневосточного Федерального округа по мотокроссу.

Соревнования такого масштаба в Невельском районе проходили впервые, и, несмотря на пасмурную погоду, на трассе собрались спортсмены из многих городов: Невельска, Южно-Сахалинска, Корсакова, Горнозаводска, Томари, Пензенского, Углегорска, Макарова, Смирных, Анивы, Долинска, а также Владивостока, Благовещенска, Находки и Большого Камня.

Оценивал мастерство спортсменов главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Евгений Старков.

В напряженных соревнованиях определились призеры и победители в каждом классе. Среди спортсменов Сахалинской области награды получили:

  • Прошин Егор (Невельск) - 3 место в классе "125 куб. см юниоры";
  • Ягнич Сергей (Южно-Сахалинск) - 1 место в классе "125 куб. см юниоры";
  • Ким Никита (Углегорск) - 3 место в классе "125 куб. см мужчины";
  • Ягнич Сергей (Южно-Сахалинск) - 2 место в классе "125 куб. см мужчины";
  • Кузнецов Александр (Южно-Сахалинск) - 3 место в классе "250 куб. см";
  • Ярчук Артем (Южно-Сахалинск) - 2 место в классе "250 куб. см".

В общекомандном зачете сборная Сахалинской области "Сахалин-1" завоевала второе место, а победителем стала сборная команда из Владивостока.

Приятным сюрпризом для всех участников и зрителей стал рок-концерт, подготовленный творческими коллективами Невельска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Напомним, призеры чемпионата примут участие в следующем этапе Дальнего Востока, который состоится в Уссурийске в середине июля.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:27 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 17:04
Поздравляю!!!
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