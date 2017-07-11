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На кладбище на окраине Южно-Сахалинска наведался медведь

На кладбище на окраине Южно-Сахалинска наведался медведь

Расстояние от места визита животного до жилых массивов Дальнего составляет всего около пяти километров

Медвежий след, отпечатавшийся в свежем бетоне памятника на кладбищенском комплексе «Ласточка», заметил житель Южно-Сахалинска сегодня утром.

Подписчик инстаграм-аккаунта ASTV.RU по имени Алексей сообщил, что буквально в понедельник на «Ласточке» они проводили работы по установке памятника на одну из могил. А когда сегодня вернулись на место работ проверить, все ли в порядке, обнаружили, что не застывший цемент истоптан медвежьими лапами.

Судя по всему, минувшей ночью на территорию кладбищенского комплекса, который находится относительно недалеко от жилых районов областного центра, заходил косолапый.

Как дополнил в разговоре с корреспондентом ASTV.RU директор КК «Ласточка» Владимир Дубинин, о случившемся на территории кладбища ему неизвестно, но случаев, когда медведи появлялись в этом районе, на его памяти немало.

«Ночных сторожей на «Ласточке» нет, да и территория там 30 гектаров. Медведь там, как мышь в доме. А вообще они туда иногда приходят, несколько раз точно такое было», - сообщил Владимир Дубинин.

Примечательно, что расстояние от кладбища до жилых массивов Дальнего составляет всего около пяти километров.

Совсем недавно в районе Третьей пади в Корсаковском районе местным охотникам пришлось отстрелить агрессивного медведя, совершавшего набеги на их хозяйства. Голодный мишка в поисках еды разорил пасеку.

Галерея
Медведь на кладбище, Фото: 1
Медведь на кладбище, Фото: 2
Медведь на кладбище
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:44 +5
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:51
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+10
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 17:06
TROL,
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 17:29
TROL, лучшие бы так
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+4
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 17:46
TROL, Кадр из узнаваемого фильма: "Полосатый рейс"
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+3
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 17:45 Отредактированно сегодня, в 17:45
А ничего, что есть люди живущие куда ближе чем жители Дальнего?
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:28
Василиса_Я ^.^, не переживай, Танюш, мне кажется, до вашего района он не дойдет, на дачах уже отпугнут...
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+2
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 19:28
За печенюшками ходил Винипух.
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