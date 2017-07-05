В турнире по пляжному волейболу сошлись 14 сахалинских команд

14 команд вышли на старт чемпионата области по пляжному волейболу. В первом туре приняли участие десять мужских и четыре женских дуэта. Двухдневные баталии развернулись на песчаной площадке СахГУ, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Пляжный волейбол (или бич-волей) пользуется в мире большой популярностью. Сахалин в этом плане не исключение.

- Игра очень демократична. В составе команды всего два человека. Причем, нет жёсткого деления на амплуа. Каждому приходится и нападать, и защищаться. Правила – довольно просты, а обустройство площадки для игры не требует больших затрат. Да и вообще, совмещается приятное с полезным – и на солнце находишься, и занимаешься любимым делом, - перечисляют сами волейболисты.

Сахалин, как известно, жаркими деньками радует далеко не каждый месяц. Так что в этот раз волейболистам приятно повезло. Оба игровых дня ртутный столбик термометра штурмовал рекорды высоты. А волейболисты в это же самое время штурмовали вершину турнирной таблицы.

В женском турнире вне конкуренции оказались Наталья Смирнова и Лилия Кузнецова. Не проиграв соперницам ни одной партии, они записали в свой актив максимальное количество очков. На втором месте – Марина Загидулина и Анастасия Попова, на третьем – Екатерина Емельянова и Карина Абдурахманова.

Если женские дуэты играли по круговой системе, но у мужчин интриги было гораздо больше. Так называемая усовершенствованная олимпийская схема проведения турнира предполагает участие команды до двух поражений. Она является более объективной, чем олимпийская, но более продолжительная. Основной отличительной особенностью является то, что команда, однажды проиграв, не теряет шанса выиграть турнир. А вот второе поражение уже становится фатальным. Но в любом случае, чтобы подняться на верхнюю строчку турнирной таблицы нужно побеждать.

В этот раз лучше всех это получилось у Дмитрия Захарова и Виталия Загний. Второе место заняли Станислав Тулаев и Евгений Титов. Третье призовое место разделили дуэты Никита Ивашечкин/Олег Крюков и Иван Носков/Борис Макарец.

- Второй тур чемпионата пройдет в селе Таранай 29 и 30 июля, а третий – 19 и 20 августа в Корсакове. Обладатели медалей будут определены по сумме баллов, набранных по итогам трех туров, - пояснил главный судья соревнований Константин Пак.