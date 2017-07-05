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Футбольный «Сахалин» в новом сезоне возглавит Дмитрий Емельянов
Фото: ПСК "Сахалин"

Футбольный «Сахалин» в новом сезоне возглавит Дмитрий Емельянов

В команду вернулись три бывших игрока, а семеро её покинули

Футбольная команда «Сахалин» вернулась на остров. В среду, 12 июля, спортсмены приступят к учебно-тренировочным сборам. В новом сезоне команду возглавил Дмитрий Емельянов, который ранее занимал должность старшего тренера.

Общий стаж Дмитрия Владимировича в стане наставников футбольных клубов насчитывает 8 лет. Карьеру игрока Дмитрий Емельянов закончил в 2007 году в возрасте 35 лет. С 1999-го по 2006 годы четыре раза становился победителем в турнирах второго дивизиона, в том числе и зоны «Восток». Ее Емельянов покорил в 2002 году, выиграв золотые медали в составе владивостокского «Луча-Энергии». 

В новом сезоне выступление за островной клуб продолжат  Муртази Алахвердов, Илья Изотов, Евгений Матрахов, Владимир Михалев, Александр Хорошилов. В южно-сахалинскую команду вернулись Александр Гаглоев («Нефтехимик»), Юрий Коломыц («Луч-Энергия») и Федор Первушин («Динамо-Барнаул»). 

Команду покинули Алексей Сапаев, Владимир Друковский, Юрий Пугачев, Павел Есиков, Сергей Бородин, Дмитрий Попов и Никита Андреев. 
Лучший бомбардир «Сахалина» весенней части первенства Евгений Евстигнеев останется защищать цвета команды. Такое же решение принял и Алексей Бондарь, в восьми играх отличившийся одним мячом и рядом голевых передач. 

Помимо этого руководство команды ведет переговоры с экс-голкипером «Читы» Максимом Счастливцевым, защитником Никитой Сурковым из «Нефтехимика», хавбеками Евгением Духновым («Армавир»). Пополнят стан островитян и ряд игроков дублирующего состава, а также молодые сахалинцы, которые дебютировали в профессиональной лиге в прошлом сезоне.

Предполагается, что подготовка к возобновлению чемпионата займет около трех недель. Игровой сезон «Сахалин» начнет 1 августа матчем 1/64 Кубка России, в котором островитяне встретятся с победителем пары «Смена»  – «Белогорск», сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:23 0
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Комментарии
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 21:57
Только от футболистов в этом сезоне дождемся достойных результатов похоже. Удачи парням!!
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+3
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 22:27
Хороший состав!
Жаль канеш,что Друковский ушел...да и Есик с Андреевым...нам скамейка нужна...иначе Вовочку свалят опять не дай бог,и понесется...Хорошилов полевым будет выходить..)))
Ждем начала сезона и Кубка!
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+1
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 22:29
Товарищ Сергей, ходят слухи, что это еще не все усиление.
Главное еще, чтобы газон нормальный сделали. Тогда и травм меньше будет.
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+1
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