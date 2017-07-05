Футбольный «Сахалин» в новом сезоне возглавит Дмитрий Емельянов

Фото: ПСК "Сахалин"

В команду вернулись три бывших игрока, а семеро её покинули

Футбольная команда «Сахалин» вернулась на остров. В среду, 12 июля, спортсмены приступят к учебно-тренировочным сборам. В новом сезоне команду возглавил Дмитрий Емельянов, который ранее занимал должность старшего тренера.

Общий стаж Дмитрия Владимировича в стане наставников футбольных клубов насчитывает 8 лет. Карьеру игрока Дмитрий Емельянов закончил в 2007 году в возрасте 35 лет. С 1999-го по 2006 годы четыре раза становился победителем в турнирах второго дивизиона, в том числе и зоны «Восток». Ее Емельянов покорил в 2002 году, выиграв золотые медали в составе владивостокского «Луча-Энергии».

В новом сезоне выступление за островной клуб продолжат Муртази Алахвердов, Илья Изотов, Евгений Матрахов, Владимир Михалев, Александр Хорошилов. В южно-сахалинскую команду вернулись Александр Гаглоев («Нефтехимик»), Юрий Коломыц («Луч-Энергия») и Федор Первушин («Динамо-Барнаул»).

Команду покинули Алексей Сапаев, Владимир Друковский, Юрий Пугачев, Павел Есиков, Сергей Бородин, Дмитрий Попов и Никита Андреев.

Лучший бомбардир «Сахалина» весенней части первенства Евгений Евстигнеев останется защищать цвета команды. Такое же решение принял и Алексей Бондарь, в восьми играх отличившийся одним мячом и рядом голевых передач.

Помимо этого руководство команды ведет переговоры с экс-голкипером «Читы» Максимом Счастливцевым, защитником Никитой Сурковым из «Нефтехимика», хавбеками Евгением Духновым («Армавир»). Пополнят стан островитян и ряд игроков дублирующего состава, а также молодые сахалинцы, которые дебютировали в профессиональной лиге в прошлом сезоне.

Предполагается, что подготовка к возобновлению чемпионата займет около трех недель. Игровой сезон «Сахалин» начнет 1 августа матчем 1/64 Кубка России, в котором островитяне встретятся с победителем пары «Смена» – «Белогорск», сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».