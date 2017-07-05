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Мошенники снова уговаривают сахалинцев перевести свои пенсии в частные фонды
vnnews.ru

Мошенники снова уговаривают сахалинцев перевести свои пенсии в частные фонды

В поисках пенсионеров молодые люди обходят квартиры

В Пенсионный фонд по Сахалинской области обращаются взволнованные сахалинцы. Их беспокоит появление молодых людей, которые, представляясь сотрудниками ПФР, совершают поквартирный обход и сообщают о том, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов и перевести туда свои накопления.

Отделение ПФ по Сахалинской области напоминает, что их сотрудники «по домам» не ходят. Те же, кто представляется таковыми, предлагают сахалинцам заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов и перевести туда пенсионные накопления.

При том, что выбор или смена страховщика пенсионных накоплений – это добровольное решение каждого гражданина. Поэтому агенты негосударственных пенсионных фондов, предлагая сахалинцам заключить договор и перевести пенсионные накопления, нарушают права граждан, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:23 +1
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Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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Комментарии
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Alex178500 Online
Написано сегодня, в 09:31
В дальнем месяца два назад ходила девушка, тоже предлагала перевести. Даже не предлагала, а говорила что вам жизненно необходимо при этом тыкая в меня договором. Ну естественно я ей пожелал дальнего пути.
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:32
Ага...
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+1
trdsport65
Написано сегодня, в 09:45
с одним из негосударственных пенсионных фондов

название фонда сообщите пожалуйста?
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 09:47
Конкуренты-однако!

...'.' выбор или смена страховщика–это добровольное решение,а своим навязыванием,нарушают права граждан,государство вспоминает о правах граждан только тогда когда им это неудобно???
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+2
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 09:57
какой ужас!
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+1
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