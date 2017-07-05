Мошенники снова уговаривают сахалинцев перевести свои пенсии в частные фонды

vnnews.ru

В Пенсионный фонд по Сахалинской области обращаются взволнованные сахалинцы. Их беспокоит появление молодых людей, которые, представляясь сотрудниками ПФР, совершают поквартирный обход и сообщают о том, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов и перевести туда свои накопления.

Отделение ПФ по Сахалинской области напоминает, что их сотрудники «по домам» не ходят. Те же, кто представляется таковыми, предлагают сахалинцам заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов и перевести туда пенсионные накопления.

При том, что выбор или смена страховщика пенсионных накоплений – это добровольное решение каждого гражданина. Поэтому агенты негосударственных пенсионных фондов, предлагая сахалинцам заключить договор и перевести пенсионные накопления, нарушают права граждан, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.