Бывший капитан ХК "Сахалин" будет играть за принципиальных соперников островного клуба
Руслан Берников продолжит карьеру в корейской команде "Анян Халла"
Бывший капитан сахалинских хоккеистов перешел в стан принципиальных соперников. В новом сезоне Азиатской хоккейной лиги Руслан Берников будет выступать за южнокорейский клуб Анян Халла. Информация об этом появилась в инстаграм аккаунте форварда.
Играть Берников будет под привычным ему 77 номером. В сезоне 2016-2017 он получил награду - лучший снайпер. Ему удалось 36 поразить ворота противников. Заполучив Берникова клуб "Анян Халла" добился принципиального преимущества - теперь тройка лучших хоккеистов по версии АХЛ играет за корейский клуб.
Напомню, в двух последних сезонах ПСК "Сахалин" останавливается в шаге от чемпионства. Оба раза, в главном матче года побеждала южнокорейская команда
Надеюсь,что без Берникова они порвут всех!
Всегда ждем обратно и наши аплодисменты тебе будут всегда!..Вике привет!