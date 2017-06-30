Бывший капитан ХК "Сахалин" будет играть за принципиальных соперников островного клуба

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Бывший капитан сахалинских хоккеистов перешел в стан принципиальных соперников. В новом сезоне Азиатской хоккейной лиги Руслан Берников будет выступать за южнокорейский клуб Анян Халла. Информация об этом появилась в инстаграм аккаунте форварда.

Играть Берников будет под привычным ему 77 номером. В сезоне 2016-2017 он получил награду - лучший снайпер. Ему удалось 36 поразить ворота противников. Заполучив Берникова клуб "Анян Халла" добился принципиального преимущества - теперь тройка лучших хоккеистов по версии АХЛ играет за корейский клуб.

Напомню, в двух последних сезонах ПСК "Сахалин" останавливается в шаге от чемпионства. Оба раза, в главном матче года побеждала южнокорейская команда