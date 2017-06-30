новости
новости
Регистрация
Бывший капитан ХК "Сахалин" будет играть за принципиальных соперников островного клуба
oneteamsakhalin.ru

Бывший капитан ХК "Сахалин" будет играть за принципиальных соперников островного клуба

Руслан Берников продолжит карьеру в корейской команде "Анян Халла"

Бывший капитан сахалинских хоккеистов перешел в стан принципиальных соперников. В новом сезоне Азиатской хоккейной лиги Руслан Берников будет выступать за южнокорейский клуб Анян Халла. Информация об этом появилась в инстаграм аккаунте форварда.

Играть Берников будет под привычным ему 77 номером. В сезоне 2016-2017 он получил награду - лучший снайпер. Ему удалось 36 поразить ворота противников. Заполучив Берникова клуб "Анян Халла" добился принципиального преимущества - теперь тройка лучших хоккеистов по версии АХЛ играет за корейский клуб.

Напомню, в двух последних сезонах ПСК "Сахалин" останавливается в шаге от чемпионства. Оба раза, в главном матче года побеждала южнокорейская команда

Автор: Николай Вихарев, сегодня, в 09:41 +1
Другие статьи по темам
Люди
Руслан Берников
Место
ПСК Сахалин
Популярное на ASTV
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Жители Холмска сняли на видео, как воспитатель детского сада срывается на ребёнке
Жители Холмска сняли на видео, как воспитатель детского сада срывается на ребёнке
Полиция разыскивает молодую сахалинку
Полиция разыскивает молодую сахалинку
Июльский гром и утренняя гроза разбудили южносахалинцев
Июльский гром и утренняя гроза разбудили южносахалинцев

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Виктория
Написано сегодня, в 10:04
печально
Ответить
+3
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 10:06
Вот и причина постоянных проигрышей нашей команды!

Надеюсь,что без Берникова они порвут всех!
Ответить
−1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:44
S.T.A.L.K.E.R., Берников хороший игрок... вот только кто будет вместо него мы еще не знаем.. мож придет в нашу команду более лучший игрок чем Руслан..
Ответить
+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:00
(князь) Вельзевул, ....Возможно он и хороший игрок!Но такой поступок для капитана ХК "Сахалин",мягко сказать не красивый!
Ответить
0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:26
S.T.A.L.K.E.R., полностью согласен..
Ответить
+2
Еще 11 комментариев
Berta
Написано сегодня, в 10:18
И молодец!
Ответить
+3
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:45
Berta, я не чего хорошего тут не вижу.
Ответить
0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:43
это очень печально. мы такого не ожидали от Руслана...
Ответить
0
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 10:55
(князь) Вельзевул, если игрока не ценят, что делать игроку)
Ответить
+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:26
Breaking_news, уходить но не АХЛ.
Ответить
+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:27
Андрей - ты что то имеешь против мои высказываний ? так озвучь своё мнение!
Ответить
0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 12:19
Русик,удачи тебе!..помни,мы с тобой и очень благодарны за всё,что ты сделал для команды!
Всегда ждем обратно и наши аплодисменты тебе будут всегда!..Вике привет!
Ответить
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
На Южных Курилах открывают ТОР
На Южных Курилах открывают ТОР
С начала 2017 года федеральный материнский капитал получили почти 1400 сахалинских семей
С начала 2017 года федеральный материнский капитал получили почти 1400 сахалинских семей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru