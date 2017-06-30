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На Южных Курилах открывают ТОР

На Южных Курилах открывают ТОР

Инвестиции пойдут уже в нынешнем году

На Дальнем Востоке появится новая территория опережающего развития «Южные Курилы». В ближайшее время документы о формировании новой ТОР будут внесены в правительство России, сообщает минвостокразвития.

Основанием для принятия решения о создании ТОР на Курилах стало обращение нового инвестора рыбокомбината «Островной» с предложением по строительству комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов на острове Шикотан. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 5 миллиардов рублей.

Продукция будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – в Японию, Китай, Республику Корея и другие страны. Благодаря запуску нового производства на острове будет создана тысяча новых рабочих мест.

Инвестиционный проект будет реализовываться в три этапа. На первом этапе в этом году компания планирует отремонтировать причал длиной 3 тысячи метров, провести работы по берегоукреплению, реконструировать общежитие и переоборудовать административное здание под гостиницу. На втором этапе в 2018 году будут построены новый консервный завод, корпус под линию рыбомучной установки, холодильник на 15 тысяч тонн единовременного хранения, а также новое административной здание и столовая. На завершающем этапе в 2019 году будут введены в эксплуатацию два роботизированных морозильных завода, запущен завод по глубокой переработке тресковых и лососевых пород рыб.

«Режим территории опережающего развития будет стимулировать модернизацию производства и позволит создать новые рабочие места. К нам поступали заявки от российского бизнеса, готового реализовывать инвестпроекты в рамках ТОР. Будем также приветствовать иностранные инвестиции», – подчеркнул глава минвостокразвития  Александр Галушка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:51 0
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