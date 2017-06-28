Строительство нового полигона ТБО на Сахалине опаздывает на несколько лет

Общественники побывали на новом полигоне твердых бытовых отходов «Известковый» в Корсаковском районе. Строительство объекта должно было завершиться еще в конце 2014 года, однако к настоящему времени закончен лишь первый этап.

История строительства нового полигона началась 2006 году. Южно-Сахалинский городской суд возложил на администрацию областного центра обязанности прекратить эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, который эксплуатировался в нарушение лесного, земельного, экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства до 31 августа 2008 года. Тогда власти начали работать над решением вопроса о строительстве нового полигона. На это было выделено около 400 млн рублей.

В ходе работ областным властям пришлось сменить двух подрядчиков, последнего – в 2016 году. Естественно, что это сказалось на сроках строительства.

Как рассказали общественникам представители министерства строительства Сахалинской области и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, строительство полигона — это только половина большого проекта.

Вторая половина – станция сортировки твердых бытовых отходов, которую построят в Южно-Сахалинске. Для нее уже выделен земельный участок на пересечении улиц Железнодорожной и Пуркаева. Ее планируют построить к концу 2018 года. Мусор будет доставляться на станцию сортировки, распределяться по категориям, специальные установки будут сжимать его до небольших брикетов и уже в таком виде отходы будут поступать на полигон.

«Откровенно говоря нынешнее состояние полигона явно неудовлетворительное – недостроенный каркас здания, забор подмыт и рискует обвалиться в канаву в случае обильных осадков, трансформаторная подстанция в воде, - заметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Тюкавин, - кроме того полигон не сможет функционировать без станции сортировки ТКО, а ее начало ее строительства планируется только в 2018 году».

«В этом году будет завершено строительство первой очереди полигона, который не сможет работать без станции сортировки, это очевидно неэффективное решение. Политику финансирования подобных объектов необходимо пересмотреть. Кроме того, по фактам подмывов грунта на полигоне и забора мы будем просить провести претензионную работу», - рассказывает активист ОНФ Алексей Ненахов.

В настоящее время ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» готовит претензию по указанным фактам. По результатам устранения недостатков будет проведен повторный мониторинг.

Напомним, что Народный Фронт реализует проект «Генеральная уборка», который дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных объектов», внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами. В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку, сообщает пресс-служба РО ОНФ в Сахалинской области.