Сахалинские чирлидерши вошли в пятерку лучших команд Европы

В Праге состоялись чемпионат и первенство Европы по чирлидингу и чир-спорту. За призовые места боролись сборные команды из 25 стран Европы, всего 4000 человек. В состав сборной России вошли лучшие чирлидерши со всей страны, в том числе 18 островных спортсменок, воспитанниц школы танца "Grace" и отделения чирлидинга дворца спорта "Кристалл", сообщает пресс-служба областного минспорта.

Соревнования проходили в номинациях "чир", "чир-данс", "чир-микс", "групповые станты", "групповые смешанные станты", "партнёрские станты" и многие другие.