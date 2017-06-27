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Сахалинские чирлидерши вошли в пятерку лучших команд Европы

Сахалинские чирлидерши вошли в пятерку лучших команд Европы

Участие в международных соревнованиях приняли четыре тысячи спортсменок

В Праге состоялись чемпионат и первенство Европы по чирлидингу и чир-спорту. За призовые места боролись сборные команды из 25 стран Европы, всего 4000 человек. В состав сборной России вошли лучшие чирлидерши со всей страны, в том числе 18 островных спортсменок, воспитанниц школы танца "Grace" и отделения чирлидинга дворца спорта "Кристалл", сообщает пресс-служба областного минспорта. 

Соревнования проходили в номинациях "чир", "чир-данс", "чир-микс", "групповые станты", "групповые смешанные станты", "партнёрские станты" и многие другие.

По итогам первенства сахалинская юниорская команда "Kristal-Grace" стала 5-й из 17-ти самых сильных команд  Европы.

- Результат не лучший для нас, но неплохой для первого выезда на чемпионат Европы. Уровень очень вырос среди европейских команд, усложнились правила, отношение судей к чистоте выполнения программы стало строже, усложняются базовые элементы, качество их выполнения, - отметила председатель федерации чирлидинга и чир-спорта Сахалинской области Кристина Лях. - Всё это стало для нашей команды огромным опытом и большим толчком работать ещё больше, поправляя ошибки и совершенствуя технику. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:47 +1
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 15:52
Какие все таки умнички, поздравляю
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